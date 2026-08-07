Dubbelt i finalen för Lännviksrevyn i Revy-SM! 

Det är klart – Frysboxn är i final i Revy-SM i Borås!

Oskar Niss-Jonsson tittar på när Elin Wik tillsammans med Erik Karlsson hjälper Alva Larsson ner i Frysboxn .

Efter hård konkurrens i torsdagens semifinal i sketchklassen tog sig Lännviksrevyns Frysboxn vidare till final. Glädjen gick inte att ta miste på när juryn på torsdagskvällen tillkännagav vilka nummer som gått vidare. Ensemblen, med Erik Karlsson i spetsen, var lyrisk.

– En frysbox som aldrig har en botten stack förstås ut, den är lite annorlunda. Det passade mycket bra eftersom Stadsteatern i Borås har ett lika stort hål i scenen som vi har i Brånen, berättar Erik efter att resultatet tillkännagavs.

Frysboxn framförs under semifinalen på Revy-SM i Borås.

Årets semifinalfält var mycket jämnt med många starka nummer i samtliga klasser, där humor blandades med både allvar och eftertanke.

Och för Lännviksrevyn blir det dubbel final! Sedan tidigare har dansnumret Garderobsrensning en direktplats i finalen i klassen Dans & Rytm. Det betyder att Lännviksrevyn nu har två nummer med i kampen om SM-titlarna.

På lördag ska Agnes Nilsson, Cecilia Johansson, Alva Larsson och Elsa Karlsson försvara sitt SM-guld i finalen på Revy-SM. Arkivbild

Nu väntar finalföreställningar fredag kväll och lördag eftermiddag, då även årets pristagare ska koras.

Revy-SM i Borås samlar i år över 500 revyentusiaster från hela Sverige och avslutas med en stor galamiddag.

Text och foto: Timea Hedlund