När metal-drömmen blir verklighet

Brothers of Metal Open Air fyller Skinnarvallen med festivalstämning

Den 22 augusti väntar en helt ny musikupplevelse i Malung. Då förvandlas Skinnarvallen till festivalområde när Brothers of Metal Open Air arrangeras för första gången – med två scener, ett 15-tal band och en heldag fylld av rock, hårdrock och metal.

Brothers of Metal Foto: Kim Larsson & Marit Woxmark

Bakom satsningen står lokala krafter tillsammans med det internationellt framgångsrika metalbandet Brothers of Metal. Och allt började med en kommentar i en intervju.

– Jag sa att det vore kul att någon gång få ställa upp en stor scen på Skinnarvallen och göra en spelning i Malung. Sedan nappade den lokale handlare John Öhrnell på idén och började höra av sig, berättar Mats Nilsson i Brothers of Metal.

Till en början trodde han inte riktigt att planerna var allvarligt menade.

– Jag försökte förklara hur mycket jobb och kostnader det innebär att arrangera en festival, men det verkade inte skrämma någon, säger han med ett skratt.

Det som först var tänkt som en spelning växte snart till en heldagsfestival. Tillsammans med Erik Eriksson, John Öhrnell och andra lokala krafter i Malungs IF har planeringen pågått i månader.

– Vi har aldrig arrangerat en festival tidigare. Men hur svårt kan det vara? säger John och Erik med ett leende.

Erik Eriksson och John Öhrnell på Skinnarvallen. John visar hur högt upp scenen kommer att börja.

Foto: Timea Hedlund

Två scener och musik hela dagen

Festivalen byggs upp kring två scener som kommer att gå omlott under dagen.

– När det spelas på ena scenen bygger man om på den andra, så det ska hela tiden vara musik i gång, berättar Mats.

Den stora huvudscenen placeras vid den södra kortsidan av A-planen. Med en scenyta på 12 gånger 7 meter, LED-skärmar, ljusriggar och pyroteknik blir den ett rejält blickfång på Skinnarvallen. Scengolvet byggs omkring två meter ovanför marken och tillsammans med scenkonstruktionen kommer anläggningen att resa sig närmare tio meter över publikområdet.

Den mindre scenen ger plats åt yngre och mindre etablerade band.

– Det är lite det som är charmen med festivaler. Man kommer kanske för att se några favoritband men går ofta därifrån med flera nya, säger Mats.

Mats Nilsson Foto: Kim Larsson & Marit Woxmark

Från London till Dalarna

Bland de största namnen finns brittiska Gloryhammer, kända för sina storslagna liveshower och fantasy-influerade power metal. Huvudnumret blir förstås Brothers of Metal själva, som de senaste åren turnerat runt i Europa och spelat på festivaler som Sweden Rock, Wacken Open Air och Summer Breeze.

Men festivalen handlar minst lika mycket om de lokala och regionala banden.

– Antingen har banden anknytning till Malung eller till oss, eller så är det band som vi själva lyssnar på och tycker är riktigt bra live, säger Mats.

På programmet finns bland annat Eclipse, Mimikry, Huggorm, Xion, Winding Road, Retribution, Disrupted och Hellforce.

Musikaliskt spänner festivalen över ett brett spektrum.

– Det är allt från black metal till trallpunk. Den gemensamma nämnaren är väl att det finns distade gitarrer i de flesta banden, säger Mats.

Mimikry Foto: Daniel Eriksson, Backbone Production

En återträff för rockgymnasiet

För Mia Mästerbo i Mimikry blir spelningen något av en hemkomst.

– Malung är inte bara en speciell plats för mig eftersom jag är född här. Det är också platsen där jag träffade mina bandkollegor Hjalle och Heavy för första gången. Vi gick alla på Rockgymnasiet och har spelat tillsammans sedan 1995, berättar hon.

Festivalen blir också en återträff för många av skolans tidigare elever.

– Erik i Eclipse och hela Winding Road har också gått på Rockgymnasiet. Vi har alla gått i Bengt Matssons lära. Det är rätt häftigt ändå.

Hon hoppas att festivalen ska få en framtid.

– Ska man kunna etablera en sådan här jätteapparat behöver man hjälpas åt så att den blir återkommande. Jag hoppas verkligen att folk köper biljetter och kommer hit.

”Som en riktig firmafest”

Även Johan Berg i Falubandet Xion ser fram emot dagen.

– Det är jätteroligt att få spela hemma i Dalarna tillsammans med Brothers of Metal som annars är ute mycket utanför Sverige. Extra roligt är att det är så många lokala akter med, varav många är våra vänner.

Han beskriver festivalen som en återförening av den regionala rockscenen.

– Vi träffas ofta på olika evenemang, men det här blir som en riktig firmafest.

Och publiken kan få höra något helt nytt.

– Kanske bjuder vi till och med på någon osläppt låt från vårt kommande album som släpps i september.

Xion Foto: Jens Rydén

Unga framtidshopp på scen

Festivalen blir också en möjlighet att upptäcka morgondagens stjärnor.

På den mindre scenen spelar bland annat Falubandet Hellforce, där medlemmarna bara är mellan 12 och 14 år gamla. Där finns också Malungs unga sångtalang Frida Hedlund, som många känner igen från Grönlandsscenen under Dansbandsveckan förra året.

Arrangörerna hoppas på mellan 3 000 och 5 000 besökare. I början på juli var omkring 1 700 biljetter sålda.

Malung är sedan länge känt som dansbandsveckans hemvist. I augusti skrivs ett nytt kapitel när Skinnarvallen för första gången fylls av rock- och metal-publik i den här skalan.

– Förhoppningen är att folk ska lämna området glada och känna att de varit med om något riktigt bra, säger arrangörerna.

Om satsningen faller väl ut kan Brothers of Metal Open Air bli starten på en ny sensommartradition i Malung.

Text: Timea Hedlund

Gloryhammer Pressbild

Retribution Pressbild Hellforce Pressbild

Eclipse Foto: Martin Darksoul Huggorm Pressbild

Frida Hedlund Foto: Emil Holmberg Winding Road Foto: Lena Hedlund