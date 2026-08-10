Tredje raka SM-guldet för Lännviksrevyn

Första helgen i augusti hölls Revy-SM i Borås. Och vilken helg det blev, inte minst för Lännviksrevyns eminenta dansare som för tredje året i rad slutade som segrare i kategorin Dans & Rytm.

Stipendiaterna och vinnarna i de olika kategorierna i Revy-SM i Borås.

Sanningen är att dessa talangfulla och eleganta tjejer, synkroniserade ut i finger- och tåspetsarna, dansar i en klass för sig. Nivån är skyhög, tekniken sitter, tajmingen är på topp och utstrålningen är fängslande. Kort och gott, de äger scenen.

Stadsteatern i Borås intogs av närmare 500 revyentusiaster och andra nyfikna för att kora årets vinnare i Revy-SM i fem kategorier. Mästerskapet arrangerades av Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige – LIS i samarbete med Boråsrevyn. Alla bidrag ackompanjerades av den eminenta orkestern från Boråsrevyn.

De högklassiga bidragen filtrerades under torsdagen genom två semifinaler, vilket resulterade i en superfinal där jurygrupper hade den för kvällen hedersamma men otacksamma uppgiften att utse en vinnare i respektive kategori.

Lännviksrevyn var nominerad i fyra av fem kategorier och tog sig hela vägen till final i Dans & Rytm samt Sketch. Efter en nagelbitande prisutdelning stod det klart att Lännviksrevyn gjort det igen – för tredje året i rad blev det SM-guld i Dans & Rytm.

Erik Karlsson, Elin Wik, Felix Hedlund, Cecilia Johansson, Alva Larsson, Elsa Karlsson och Agnes Nilsson glada vinnare i Dans & rytmkategorin.

Det bästa av Revysverige

Eleganta sång- och musikalnummer avlöstes av fyndiga och mångbottnade monologer med imponerande rolltolkningar. I klassen för lokala nummer presenterades kommunala och regionala dilemman från landets alla hörn med stor humor och uppfinningsrikedom. Och i sketchklassen fanns det förstås gott om tillfällen att träna skrattmusklerna.

Ett dråpligt Drama från Karlskogaföreningen Görsköj tog hem segern i sketchkategorin. Numret stack ut rejält. Ensemblen uppträdde i rokokokläder med tillhörande peruker och kommunikationen skedde ordlöst med hjälp av bland annat kazoo, dragflöjt och cykeltuta.

Karlskogagänget vann Sketchkategoring med Ett drama.

Lännviksrevyns Frysboxn tävlade i samma kategori och imponerade med såväl den bottenlösa frysboxen som ungdomarnas skådespelarprestationer.

Frysboxn imponerade på många med den bottenlösa boxen.

Priset för bästa monolog gick till Färila-Revyn. Numret var avskalat, med ”nymodigheten” overheadprojektor som rekvisita, och kretsade kring frågan om huruvida demokrati verkligen är det optimala styrelseskicket.

Färila-Revyn vann i monologklassen.

Politik var ett återkommande tema under finalen. Sång & Musik-kategorin vanns av Eskilstunarevyn med det pampiga och klassiska revynumret Trump the Musical. Ensemblens damer bar röda glitterfrackar, klackskor, svarta glittershorts och passande nog blåa höga glitterhattar medan publiken fick följa Trumps karriär genom välkända musikalnummer från bland annat Skönheten och Odjuret, Grease, Les Misérables och Jesus Christ Superstar. Allt kompletterades med ett bildspel av president Trump i olika situationer. Och ett sådant nummer kunde förstås inte avslutas på annat sätt än med pyroteknik.

Trump the musical med Eskilstunarevyn var pampig.

I kontrast till det färgsprakande musikalnumret prisades sedan ett lokalt nummer i närmast gråskala.

En till synes oändlig process av ansökningar och överklaganden i samband med Googles etablering resulterade i Horndalsrevyns Evighetsmaskin, passande nog till tonerna av Michael B. Tretows Den makalösa manicken. Gråbleka och utnötta löpandebandarbetare hanterade, likt mänskliga robotar, den monotona pappersexercisen i ärendet.

Horndalsrevyns Evighetsmaskin vann i den lokala klassen.

Allt annat än monoton var Jens W Nilssons karaktär Monica. Jens, från Mittrevyn i Härnösand, tilldelades dessutom det ärofyllda priset Povels penna. Under helgen delades även stipendier från Parnevikstiftelsen ut till två unga revytalanger.

En minst sagt tagen Jens W Nilsson tilldelades det ärofyllda priset Povels penna.

Garderobsrensningen gjorde det igen

Numret börjar med en dialog mellan mor och son om smutstvätt och går över i danssolon i olika musikstilar och blixtsnabba klänningsbyten. Överraskningsmomentet skapar en ständig förväntan hos publiken och jublet växte för varje gång tjejerna klev ut ur garderoben i en ny kreation.

Mor och son, spelade av Elin Wik respektive Felix Hedlund i en diskussion kring smutstvätt och överfyllda garderober.

Bakom koreografin står Alva Larsson, som efter prisutdelningen var både upprymd och lite överraskad över att Lännviksrevyn ännu en gång fått kliva högst upp på pallen.

– Det var inte så solklart att vi skulle vinna i år. De andra två numren vi tävlade mot i finalen var mer humoristiska. Man blir ju orolig när man står där och väntar på resultatet.

I år var det två humoristiska dansnummer som Lännviksrevyn fick möta i finalen.

Men när tjejerna väl kliver ut på scenen finns det inte mycket utrymme för tvivel.

– När vi är på scenen tänker jag att vi är bäst i världen. Det tror jag smittar av sig.

Bakom de få minuterna på scenen ligger förstås betydligt fler timmar av idéarbete, koreografi, repetitioner och finlir. Alva hade från början en tydlig bild av vilka uttryck hon ville få in i numret.

– Jag hade många idéer på låtar och stilar som jag ville ha med. Jag känner dansarna väldigt väl och har koll på deras stil och teknik och hur de rör sig, så de fick skina på sitt eget sätt. Garderobsidén kom från en IKEA-reklam som jag såg för länge sedan. Tim, min bror, hjälpte till att klippa ihop låtarna.

Och de där till synes omöjligt snabba klädbytena? De är faktiskt nästan precis så snabba som de ser ut.

– Jag har bokstavligt talat två sekunder på mig att byta om till Dreamgirls-låten inne i garderoben. Så jag och Cecilia har en egen taktik. Jag håller i klänningen fram och hon bak, sedan drar vi av den!

Två sekunder, ett klänningsbyte och ut på scenen igen. Bakom garderobsdörrarna pågår med andra ord en minst lika välkoreograferad föreställning som framför dem.

Dansarna från Lännviksrevyn briljerade.

När resultatet till slut lästes upp kunde Lännviksrevyn konstatera att bedriften var ett faktum: tre raka SM-guld i Dans & Rytm.

Tre år, tre olika nummer och tre segrar. Det säger något om nivån, men kanske ännu mer om viljan att hela tiden hitta nya uttryck och överraska publiken.

Prisutdelningen

Nästa år går värdskapet för Revy-SM vidare till Mittrevyn i Härnösand. Då samlas Revysverige på nytt för att tävla, inspireras, umgås och framför allt skratta tillsammans.

Själv lämnar jag Borås med en lycklig och stolt känsla, ett nytt SM-guld till Lännviksrevyn och en rejäl träningsvärk i skrattmusklerna.

Text och foto: Timea Hedlund