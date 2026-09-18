Niss Oskar hyllas när 100 år av företagsamhet firas

Att Jofa fyller 100 år i år har du kanske koll på, framför allt om du är hockeyintresserad. Det klassiska malungsnamnet syns åter på isen, bland annat genom Filip Forsberg. Men Jofa är bara en del av historien om Niss Oskar Jonsson. Den 7 november uppmärksammas entreprenören som skapade arbetstillfällen, byggde upp företag och satte Malung på kartan.

Fotografi på Niss Oskar Jonsson från privat samling Niss Maria Artursson.

Var man malungsbo under förra seklets andra hälft visste man att man helst inte skulle ge sig ut i trafiken vid fyratiden om man hade bråttom. När arbetsdagen var slut fylldes vägarna av människor på väg hem från Niss Oskars olika verksamheter.

Verksamheterna var många. Allt började 1926 när den då 17-årige Niss Oskar Jonsson tog vara på läderspill från sin pappas sadelmakeri och började tillverka bland annat skridskoremmar och trugor till skidstavar. Det blev starten på Jonssons fabriker, Jofa.

JOFA-katalog 1929-30 N J Jonsson. Skannad hos Göran Bergman. 1947 JOFA katalog nr 53. Skannad hos Hans Öjes

Men Niss Oskar nöjde sig inte där. Kring Jofa växte med tiden en hel företagsvärld fram. Där fanns bland annat Bröderna Jonsson, Jofama, Adams, Läderbolaget, Malungs skinnindustri och Malungsbutikerna, bara för att nämna några.

Bredden var minst sagt imponerande. Här fanns allt från sport- och fritidsprodukter till pälsar, skinn- och MC-kläder, takboxar och biltillbehör. Så småningom växte Malungsbutikerna till en kedja med över hundra butiker.

Verksamheten sträckte sig långt utanför Malung. Produktion fanns på flera håll i Dalarna och många arbetade med sömnad hemma i stugorna. Sammantaget skapade Niss Oskars olika företag under en period arbetstillfällen för över tusen personer.

Jofa bandybroschyr liten (Röd&vit) regler 1970. Jofakatalog 1951-52 katalog nr 70. Jofa katalog 1950-51 katalog nr 67. Jofa sommarkatalog 1967. JOFA Våren och sommaren 1945, katalog 4 Jofa fiske lösbladskatalog. Jofa sommarmöbler.

Nu vill Föreningen Malungs Näringslivsmuseum lyfta fram Niss Oskars företagsamhet och vad den har betytt för bygden. Lördagen den 7 november börjar jubileet på Orrskogen, där det under några timmar blir en hyllning till Niss Oskar och den företagsanda han representerade. Karin Torneklint leder samtal med olika personer som på olika sätt kan berätta om verksamheterna och tiden kring dem. Tanken är att bjuda på en blandning av samtal, anekdoter och filmklipp, men också inslag med dagens unga entreprenörer.

Statsminister Tage Erlander med fru Aina besöker Malung och JOFA 1964 (Foto Rune Ohlén, digitalisering Alf Ohlén).

Ryske landslags- och CSKA-tränaren Tarasov på besök hos JOFA med sitt lag CSKA. Bild från Sture Matsson/ Niss Maria Artursson.

Därefter fortsätter jubileet i Hole med invigningen av en tillfällig utställning i den gamla Jofa-fabriken, Andria-huset. Här samlas produkter, bilder och annat material från de olika verksamheterna. Utställningen kommer att finnas kvar under en begränsad tid och skolklasser får möjlighet att boka in besök för att lära sig mer om Malungs näringslivshistoria och entreprenörskapets betydelse för bygden.

Sida ur album. 30årspresent till Niss Oskar 1939. Skannad hos Niss Maria Artursson

Jofafabriken, Andria-huset i Hole, Fotografi från privat samling Niss Maria Artursson.

Jofa sportkatalog 1966-67. En ny Jofafabrik ser dagens ljus.

Tanken är inte bara att blicka bakåt. Föreningen vill också väcka nyfikenhet hos en yngre generation och visa vilken betydelse företagsamheten har haft, och fortfarande har, för möjligheten att leva och bo i Malung.

– Vi vill visa vad en driven person och entreprenör kan skapa. Malung är byggt på entreprenörskap och det är en historia som vi både ska vara stolta över och föra vidare, säger Leif Nilsson, ordförande i Näringslivsmuseet.

Och vem vet, kanske finns en liten del av historien redan hemma hos dig. Kika i garaget, uthuset eller på vinden. Där kan mycket väl gömma sig en Jofa-hjälm, en gammal takbox, skinnjacka eller någon annan produkt med rötterna i Niss Oskars företagsvärld.

Text: Timea Hedlund