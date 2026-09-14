Full fart när Lasses El firade 50 år

Kön till hamburgarvagnen ringlade lång, garaget var fyllt av pokaler och gamla tävlingsfordon och en handfull leverantörer fanns på plats. När Lasses El firade 50 år bjöds det på öppet hus i ordets rätta bemärkelse, där besökarna fick kika runt i lokalerna. En fartfylld jubileumsdag som kulminerade i en crossuppvisning i världsklass.

VD-en Martin Ingvarsson flyger högt över Lasses El under crossuppvisningen.

Tipspromenad, tävlingar och gratis hjortburgare till de första 150 besökarna var några av inslagen under dagen. Samtidigt gavs en möjlighet att blicka tillbaka på företagets 50 år och på mannen som en gång startade allt, Lars ”Lasse” Ingvarsson.

För i garaget gick det knappast att missa en annan stor del av hans liv. Här trängdes hundratals pokaler med fotografier och fordon från en lång tävlingskarriär inom en imponerande rad motorsporter.

Och då menar vi många.

– Han har tävlat i elva olika discipliner, berättar dottern Emma Ingvarsson.

Motorcykel, enduro, motocross, skoter, isskoter, backtävlingar och långlopp är bara några av dem. På gamla bilder går det att följa ett motorintresse som började tidigt och sedan växte sig allt större.

Tävlingsresorna tog Lasse långt utanför Malung. Bland meriterna finns ett nordiskt mästerskap i isskoter och 1992 blev han sibirisk mästare i snöskoter efter en tävling i Ryssland.

Historierna från resorna är många. Emma berättar bland annat om hur skotrarna transporterades i ett fraktflygplan till Ryssland, tillsammans med förarna. Under flygningen började det plötsligt lukta bensin efter att en tank läckt, samtidigt som en besättningsman gick omkring med en tänd cigarett.

Det gick bra den gången också.

Lasses dotter Emma pratar gamla minnen tillsammans med elektrikern Tommy Larsson.

Lasse tävlade dessutom på Island och återkom under många år till Gotland. Familjens ledighet anpassades helt enkelt efter tävlingskalendern.

– Vår semester var planerad efter SVEMO-s tävlingskalender. Sedan åkte vi runt på tävlingar, berättar Emma.

Och tävlandet fortsatte långt upp i åren. Den ”gamla räven”, som han kallades, kunde fortfarande reta gallfeber på betydligt yngre konkurrenter genom att köra om dem.

Från två personer till 19

Parallellt med motorintresset byggde Lasse upp det företag som nu firar ett halvt sekel.

När Lasses El startade för 50 år sedan var de två. Sune Nilsson blev företagets förste anställde och 49 år senare finns han fortfarande kvar.

Det säger också något om företaget. Flera i personalen har arbetat här i omkring 40 år.

– Det känns mer som att man kommer till en familj. Det är inte bara arbetsrelationer, säger Marika Dalmans, serviceledare på Lasses El.

2015 tog Lasses brorsson Skol Martin Ingvarsson över verksamheten och i dag har Lasses El 19 anställda. Från de tidiga åren har företaget vuxit till en bred verksamhet med uppdrag i Malung med omnejd, mot Fiskarheden och uppe på fjället.

VD-en Martin Ingvarsson.

Jobben varierar från mindre installationer hos privatpersoner till renoveringar, nybyggnationer och större arbeten inom industrin. Företaget installerar bland annat laddare och nätverk och har även en vaktmästeriavdelning. Bland de aktuella uppdragen finns elinstallationerna i nybyggnationen av lägenheter i Lima.

Motorerna tystnade inte

Framåt eftermiddagen började det dra ihop sig till något helt annat.

Två crossuppvisningar stod på programmet och publiken samlades runt området. Reglerna var enkla: ingen fick stå på staketet, men när förarna kom förbi fick man gärna sträcka fram handen för en high five.

Sedan skulle Malung låta.

– Är ni med nu, alla vuxna också? Ett, två, tre – skrik!

Publiken svarade.

Till tonerna av Brothers of Metals Ride of the Valkyries rullade förarna fram. Martin Ingvarsson i vit mundering på sin elmotorcykel, Vicktor Marcusson i neongult och Sebastian ”Sibbe” Eriksson i lila.

Sedan bar det iväg.

Motorcyklarna sköt upp från rampen och plötsligt befann sig förarna högt över marken. Cliffhangers, där föraren hänger utsträckt bakom styret, följdes av backflips och ”trains”, där två och ibland tre förare kör tätt efter varandra mot rampen och befinner sig i luften nästan samtidigt.

Vicktor Marcusson.

Sibbe Eriksson.

Det ser lekande lätt ut.

Det är det definitivt inte.

Bakom tricken finns många års erfarenhet. Vicktor Marcusson började med freestyle motocross som 15-åring och har hållit på i omkring 18 år. Under åren har sporten tagit honom runt stora delar av Europa och ända till Indonesien. Numera är han hemmahörande i Malung.

Sibbe Eriksson, ursprungligen från Säffle och numera bosatt i Vallerås, berättar att han för några år sedan dök upp hos freestyleprofilen Daniel Bodin med ambitionen att lära sig allt. En backflip provades och då var han inte särskilt säker på att han ville göra om det.

Det har uppenbarligen ändrats.

Och så var det Martin Ingvarsson, Lasses brorson.

Motorintresset ligger minst sagt i släkten. Martin började hoppa med skoter 2002 och med cross 2009. Efter ett tolv år långt uppehåll blev Lasses Els jubileum anledningen att plocka fram hojen igen.

Martin Ingvarsson.

– När jag bokade uppvisningen för ett år sedan tänkte jag: Varför inte hänga på själv?

Till publikens stora förtjusning gjorde han precis det.

Men mitt bland motorvrål, hopp och jubel fanns också en person som saknades.

– Tråkigt att inte Lasse är här med oss i dag. Det hade han tyckt varit kul, det vet jag, säger Martin.

Sedan fortsätter showen.

Fler backflips. Fler hopp. Två förare i luften samtidigt. Tre tätt efter varandra.

Bakom kameran märker jag vid flera tillfällen hur jag nästan krampaktigt håller i den när förarna lämnar rampen. Kanske är det just för att de får det att se så enkelt ut som man inser hur vansinnigt svårt det faktiskt är.

Och på något sätt känns det som ett ganska passande sätt att fira 50 år med Lasses El.

Ett företag som började med två personer har blivit en arbetsplats med 19 anställda. Utanför står nya arbetsbilar och inne i garaget finns fortfarande pokalerna och fordonen från ett liv där arbete och motorsport gick sida vid sida.

Och när 50-årsfirandet avslutas är motorerna fortfarande i gång.

Text och foto: Timea Hedlund