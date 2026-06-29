”Bra jobbat!” ekade mellan träden när hundarna sökte dofter

Tillropen avlöser varandra under Malungs Brukshundsklubbs noseworkträning. Hundarna arbetar koncentrerat med nosarna nära marken medan deras förare följer varje rörelse med spänd uppmärksamhet. Varje gång en hund hittar rätt väntar beröm, godis och glada röster.

Det mest bestående intrycket av kvällen är berömmet, glädjen, entusiasmen.

Under våren har klubben haft utbildning i nosework under ledning av Carina Berglund från Sysslebäck. Den här kvällen samlas ett tiotal ekipage vid Kvarnstensbrottet för att träna sök på bilar, kartonger och byggnader innan gruppen senare fortsätter ner till Malungs centrum.

Carina Berglund demonstrerar hur sökningen kring bil går till.

Hunden söker – människan läser

Nosework bygger på hundens fantastiska luktsinne. Hundarna tränas att hitta en specifik doft som gömts i olika miljöer. I klass 1 är det eukalyptus som gäller. Söken kan ske utomhus, inomhus, på fordon eller i olika behållare.

Men det är inte bara hundarna som arbetar.

Förarna måste lära sig att läsa sina hundar och förstå när de faktiskt har hittat rätt. En liten förändring i kroppsspråket, en nos som stannar upp eller ett särskilt fokus kan vara tecknet på att doften är lokaliserad.

– Vänta ut hunden, instruerar Carina Berglund när en förare är nära att markera lite för tidigt.

Carina Berglund från Sysslebäck leder utbildningen i nosework.

Alla hundar har sin egen stil

Under kvällen blir det tydligt att ingen hund arbetar på samma sätt.

Aros söker snabbt och målmedvetet. Sixten får flera uppskattande tillrop när han löser sina uppgifter, medan Selma imponerar med ett av kvällens snabbaste sök. Henry är också en av hundarna som tränar under kvällen.

– Vad roligt, så olika stil de har, hundarna, konstaterar en av deltagarna.

Henry blir belönad efter att doften lokaliserats.

Svårt att hitta platser för inomhussök

En utmaning för klubben är att hitta nya träningsmiljöer, särskilt inomhus.

– Vi söker ställen att få vara på, men det är jättesvårt, berättar en av deltagarna.

Många lokaler har hundförbud, vilket gör att möjligheterna att träna inomhussök är begränsade.

Nyfikna blickar i centrum

När träningen senare flyttar ner till centrum väcker hundarna och deras förare uppmärksamhet. Flera förbipasserande stannar till för att fråga vad som pågår när hundarna metodiskt söker av olika miljöer.

För deltagarna är det vardag. För den som aldrig sett nosework tidigare ser det nästan ut som ett detektivarbete.

Och kanske är det precis det som gör sporten så fascinerande. Medan människor ser bilar, väggar och buskar ser hundarna ett helt landskap av dofter.

Och varje gång de hittar rätt hörs samma sak igen:

– Duktig tjej!

– Bra jobbat!

– Snyggt!

För den som aldrig sett nosework tidigare ser det nästan ut som ett detektivarbete.

Text och foto: Timea Hedlund