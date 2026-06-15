Tävlingen avgjord

Grattis Elin Sandgren, Malung, vinnare i tävlingen om två biljetter till Lännviksrevyns Nattiné 3 juli klockan 22.00.

Biljetterna hämtas ut hos oss på Malungsbladet på Backbyvägen 50A.

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