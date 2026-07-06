Nu är Eliassonvillan redo för nästa kapitel

Vattenspridaren arbetar för fullt utanför Eliassonvillan. Nyutrullat gräs breder ut sig runt huset och de sista detaljerna börjar falla på plats när Malungsbladet får en förhandsvisning av huset några veckor före öppet hus.

Många nyfikna var på plats när Eliassonvillan öppnades upp för allmänheten. Foto: Timea Hedlund

När den tegelröda entrédörren öppnas möts jag av doften av nymålad färg. Det borstade klinkergolvet i dämpade beige och bruna toner leder in till en rymlig foajé som snarare för tankarna till ett mindre hotell än ett flerbostadshus.

Den öppna spisen står kvar som ett minne från husets storhetstid. Av säkerhetsskäl används den inte längre, men den bidrar fortfarande till den pampiga känslan tillsammans med kristallkronorna, de höga fönstren och den breda trappan som leder upp genom huset.

Runt trappan syns snickeridetaljer som återskapats med stor omsorg. Ledstången har tillverkats för hand och målats i en mjuk sandbeige ton som återkommer genom hela villan.

– Det viktigaste har varit att bevara husets karaktär. Många Malungsbor har en tydlig bild av Eliassonvillan och därför har det varit viktigt att huset fortfarande känns igen, säger Louise Larsson på Fiskarheden Fastigheter.

Men vägen hit har varit betydligt längre än vad någon först trodde.

När Fiskarhedens ägare Olle Larsson köpte fastigheten var planen att skapa kontorslokaler. Taket behövde bytas och vissa renoveringar genomföras, men ganska snart stod det klart att huset dolde betydligt större problem.

– Vi trodde att vi köpte ett renoveringsobjekt, men ganska snart stod det klart att det snarare handlade om att återskapa stora delar av byggnaden, säger Louise.

Bakom väggar och under ytskikt upptäcktes omfattande svampangrepp och rötskador. Stora delar av konstruktionen fick bytas ut.

– Ju mer vi öppnade upp, desto mer arbete upptäckte vi.

Alldeles innan renoveringen startade 30 juni 2023. Taket renoverades efter köpet 2019. Foto: Fiskarheden

Omfattande svampangrepp upptäcktes i stora delar av ytterväggarna. Foto: Fiskarheden Foto: Fiskarheden Omfattande svampangrepp upptäcktes i stora delar av ytterväggarna. Foto: Fiskarheden

Projektet, som inleddes redan 2019, pausades dessutom under pandemin innan arbetet återupptogs 2024.

I dag är det svårt att föreställa sig hur sliten byggnaden en gång var.

När Malungsbladet besökte villan, pekade Petter Broman, som varit involverad i projektet under flera år, på den resa huset gjort.

– Från björksly i källaren till toppskick, säger han och blickar ut över de färdiga lägenheterna.

Petter Broman har varit involverad i projektet under flera år.

Han berättar att mycket av arbetet inte längre syns för den som kliver in genom dörren. Huset har riktats upp, konstruktioner har bytts ut och stora delar har byggts upp på nytt.

– Det är nästan det som är det otacksamma. När det blir så här bra ser man inte allt arbete som ligger bakom, säger han.

På vinden syns fortfarande spåren av det omfattande arbetet där takstolar och bärande delar fått rätas upp för att ge huset nytt liv.

Lägenheterna är ljusa och moderna med öppna planlösningar, samtidigt som flera detaljer påminner om husets historia. De gamla murstockarna har bevarats. Det är högt i tak och de höga fönstren släpper in rikligt med ljus. Färgsättningen går i dämpade sand- och gröna toner som återkommer i samtliga lägenheter.

Flera av de detaljer som möter de boende är dessutom specialbyggda för just Eliassonvillan. Kök, garderober och annan fast inredning har platsbyggts för att passa husets unika planlösningar och förutsättningar, något som bidrar till att varje lägenhet fått sin egen karaktär.

Trapphuset före renoveringen. Trapphuset efter renoveringen.

Köket före renovering. Utformningen av köken varierar i alla lägenheter.

Den öppna spisen bevarades när rummet delades av. Väggen till höger revs… …och gav plats åt köksdelen i lägenhet 4.

Burspråket före… …och efter.

Bakom arbetet står lokala hantverkare och entreprenörer som under flera år varit med och förvandlat den anrika villan. Snickerier, måleri, plåtarbeten, installationer och övriga bygginsatser har utförts av företag från bygden.

– Framför allt är vi stolta över att så många lokala hantverkare varit med och gjort projektet möjligt, säger Louise.

För att få den över hundra år gamla byggnaden att fungera som moderna bostäder har Fiskarheden tvingats hitta lösningar för allt från brandskydd och ventilation till energi och ljudisolering.

– Vi har försökt hitta en bra balans mellan gammalt och nytt. Lägenheterna ska fungera för dagens hyresgäster samtidigt som huset ska få behålla sin identitet.

Resultatet har lockat många.

Samtliga sex lägenheter är uthyrda inför inflyttningen i juli.

– Det är en ganska blandad grupp människor i olika åldrar och livssituationer. Det finns både personer med stark lokal anknytning, hemvändare och personer som lockats av själva boendemiljön och det centrala läget, konstaterar Louise.

Eliassonvillan byggdes 1918 av fabrikören och garvaren Sangsta Anders Eliasson. Hans företag, Eliassons Läderindustri AB, blev en av Malungs viktigaste industrier och var under en period Nordens största garveri.

Mer än hundra år senare får huset nu ett nytt kapitel.

Och om Sangsta Anders Eliasson själv hade fått kliva in genom dörren i dag?

– Jag hoppas och tror att han hade känt igen sitt hus. Mycket är nytt och mycket har förändrats, men ambitionen har hela tiden varit att förvalta det som gjorde byggnaden speciell från början. Förhoppningsvis hade han uppskattat att huset återigen ska användas, mer än hundra år efter att det byggdes.

Intresset för Eliassonvillan märks inte bara bland de blivande hyresgästerna. När huset nyligen öppnade sina dörrar för allmänheten lockade det många nyfikna besökare som ville se resultatet av den omfattande renoveringen.

MALUNGSBORNA OM ELIASSONVILLAN under öppet hus

”Jag trodde nästan att huset skulle behöva rivas”

Besökarna lät sig imponeras av både renoveringen och de bevarade detaljerna. Många hade följt projektet under flera år och flera uttryckte både förvåning och glädje över resultatet.

Rolf Larsson Emma Nordenström

Rolf Larsson:

– Det måste man ju vara nöjd med. Jag trodde aldrig att det skulle bli så här bra, jag trodde till och med att man skulle behöva riva och börja om från början.

För Rolf är det viktigaste att huset fått stå kvar.

– Jag tycker det är jättekul. Annars hade de fått riva huset.

Emma Nordenström har följt projektet sedan hon flyttade till Malung för fem år sedan.

– Jättefint, jättelyckat, verkligen bra, säger hon.

Det som gjorde störst intryck var trapphuset.

– Jag tyckte om rymden i trapphuset och det rutiga golvet.

De välvda fönstren föll många i smaken.

Annika Bohm fastnade för de speciella fönstren.

– Jätte, jättefint. Här skulle man kunna bo.

Hon minns också hur huset såg ut tidigare.

– Jag tyckte det var fint när jag cyklade förbi det som barn och sedan har det varit synd att se det förfalla.

Madelene Mattsson lyfter fram både inredningen och byggnadens historia.

– Så vackert och smakfullt inrett med färger och kök.

Hon menar att huset har en särskild plats i Malungs historia.

– Det är ju ett minnesmärke för Malung. Hade känts sorgligt om det fått förfalla. Huset har en otrolig historia för bygden.

Annika Bohm Madelene Matsson

Eliassonvillan

Byggdes 1918

Uppfördes av fabrikören och garvaren Sangsta Anders Eliasson

Ritades av den lokala arkitekten Per Henriks

Har nu byggts om till sex hyreslägenheter

Lägenheterna varierar från cirka 40 till 85 kvadratmeter

Samtliga lägenheter är uthyrda inför inflyttningen sommaren 2026

Lokalt hantverk bakom förvandlingen

Bygärde Bygg har haft huvudansvaret för byggnationen.

Platsbyggda kök och garderober har tillverkats särskilt för villan.

Lokala företag har utfört måleri, VVS, el, plåtarbeten och övriga installationer.

Renoveringen har pågått i olika etapper sedan 2019.

När renoveringen av villan gick mot sitt slut pågick arbetet med att färdigställa utemiljön med nya gräsytor och gångar.

Text: Timea Hedlund Foton: Fiskarheden (före bilder) och Timea Hedlund