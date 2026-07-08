Vinn biljetter till Brothers of Metal Open Air.

I samarbete med Brothers of Metal och Malungs IF lottar Malungsbladet ut 6 festivalbiljetter fördelat på 3 vinnare till Brothers of Metal Open Air lördag 22 augusti på Skinnarvallen i Malung, värde 795:- styck. (OBS 18+)

Tävlingsfrågan:

Brothers of Metals mest streamade låt heter Yggdrasil, men vad är Yggdrasil?

Mejla ditt svar tillsammans med namn och mobilnummer till: tavling@malungsbladet.se senast fredag 7 augusti.

Vinnarna presenteras i MB-app måndag 10 augusti.