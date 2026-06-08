Mössan på för studenterna – nu väntar framtiden

Förväntan, stolthet och en aning vemod låg i luften när Malung-Sälens gymnasieskolas blivande studenter samlades för mösspåtagningen. Ceremonin brukar hållas utomhus, men på grund av det ostadiga vädret flyttades årets firande in i aulan.

Salen var pyntad i blåa och gula ballonger och på borden stod glas fyllda med alkoholfri dryck. På storbildsskärmen visades bilder från när studenterna själva var förskolebarn, bland annat från Minikids-dagen.

Musiken satte tonen för ceremonin när rektorn Maria Holmqvist och Åke Edvinsson framförde Dolly Partons You Can’t Make Old Friends. Därefter höll läraren Anna Martinsson ett uppskattat tal om vänskap, minnen och betydelsen av att bära med sig sina gamla vänner in i framtiden.

Rektorn Maria Holmqvist och Åke Edvinsson framförde You Can’t Make Old Friends.

– Ni har gett varandra förmånen att bli någons gamla vänner. Det är en fantastisk trygghet att bära med sig ut i livet, sade hon.

I talet återkom hon flera gånger till bilden av ryggsäcken som en symbol för allt eleverna samlat på sig under åren. Det som en gång rymde några pennor, ett block och en nervös känsla i magen har med tiden fyllts med kunskap, erfarenheter, minnen och gemensamma historier.

Hon riktade sig särskilt till de många skidelever som flyttat till Malung för sina gymnasiestudier.

– Ni kom hit med stora väskor och ännu större drömmar. Mitt i träningar, tvättstugor och hemlängtan hittade ni varandra. Ni blev varandras familj.

Anna Martinsson mitt i sitt tal.

En särskilt uppskattad del av talet handlade om vänskap över tid. Anna Martinsson berättade att hon vanligtvis står på scenen vid sådana här tillfällen tillsammans med sin bästa vän Peter Isaksson. Eftersom han inte kunde närvara denna gång fick en bild på honom symboliskt sticka upp ur hennes ryggsäck. En passande illustration till talets tema om gamla vänner som alltid finns med, även när de inte är på plats.

När det sedan blev dags för de traditionsenliga råden inför studentveckan fick hon hjälp av kollegan Martin. Tillsammans framförde duon de humoristiska uppmaningarna till studenterna: att inte röka för mycket eftersom ”det är så äckligt att hångla med en askkopp”, att inte dricka för mycket men ta hand om varandra om det ändå händer, samt att använda kondom eftersom lärarna helst vill hinna gå i pension innan studenternas barn börjar gymnasiet..

Till tonerna av Sjung om studentens lyckliga dag sjöng elever och lärare tillsammans. När sången nådde sitt slut höjdes de vita studentmössorna mot taket i ett hav av vita skärmar innan de sattes på plats och studentfirandet officiellt kunde börja.

För många av eleverna känns studenten fortfarande overklig.

– Det känns lite overkligt. Det har gått otroligt fort, säger klasskamraterna Melvin Örenkrans och Wilhelm Blomgren.

Båda har läst Hotell- och turismprogrammet med skidinriktning.

– Jag ska sommarjobba som bartender i Rättvik och sedan skulle jag vilja säsonga någonstans eller resa, säger Melvin.

Wilhelm ska först arbeta inom äldreomsorgen innan han rycker in i lumpen i Östersund nästa vår.

– Jag ska vara eldledningssoldat i 15 månader. Det ska bli svinkul, säger han.

Klasskamraterna Wilhelm Blomgren och Melvin Örenkrans.

Ekonomistudenten Cornelia Ljungberg ser fram emot att få lägga studierna bakom sig.

– Det känns jättebra, helt otroligt efter alla dessa år att jag äntligen är klar. Det har varit mycket stress med plugget, så det ska bli skönt att slippa det nu. Men jag kommer att sakna kompisarna, säger hon.

Cornelia Ljungberg kommer att sakna kompisarna.

För naturvetarna Frida Hedlund och Stella Havel väntar äventyr på olika håll i världen. Stella planerar att utbilda sig i Kroatien för att kunna arbeta på båtar innan hon fortsätter vidare mot Karibien.

– Efter utbildningen åker jag antagligen till Karibien och börjar jobba där, berättar hon.

Frida hoppas på en framtid som matematiklärare.

– Min plan är att flytta till Karlstad och läsa till ämneslärare i matematik. Vi får se om jag kommer in, men det är målet, säger hon.

Vid sidan av studierna fortsätter Frida också med musiken och ser fram emot en kommande konsert på Skinnarvallen på Brothers of Metal Open Air.

– Den är jag sjukt taggad på, säger hon.

Stella Havel rördes till tårar under ceremonin. Här tillsammans med Frida Hedlund, som bar Malungsdräkt dagen till ära.

Nu återstår bara några dagar innan de vita mössorna åter sätts på plats, den här gången när årets studenter springer ut mot framtiden.

Text och foto: Timea Hedlund