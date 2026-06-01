Kläppen Ski Resort vinnerÅrets Skidanläggning 2026

Kläppen Ski Resort har prisats igen, den här gången med branschens kanske

mest prestigefyllda utmärkelse, Årets Skidanläggning 2026. För bara en vecka

sedan tog Kläppen andraplatsen i omröstningen om Sveriges bästa skidort

2026, med flest röster från läsarna.

Den 25 juni samlade SLAO, Svenska

Skidanläggningars Organisation,

den svenska skidbranschen för att

hylla anläggningar, initiativ och människor

som utvecklar svensk skidåkning framåt.

I motiveringen lyfter SLAO fram Kläppens

förmåga att kombinera stor utvecklingskraft

med en personlig och familjär känsla. De

beskriver anläggningen som en plats där både

nybörjare, barnfamiljer, parkåkare och livsnjutare

hittar sin egen glädje på berget.

För Gustav Eriksson, son till grundaren

av familjeföretaget och vd på Kläppen

Ski Resort, är utmärkelsen ett bevis på att

familjens och alla medarbetares kärlek till

berget och gästerna når fram.

– Vi känner oss otroligt stolta och framför

allt väldigt tacksamma. Det här priset är

ett kvitto på att allt arbete vi gör verkligen

uppskattas. Alla investeringar, tillsammans

med det fantastiska jobb våra passionerade

och engagerade medarbetare gör, skapar

en otrolig atmosfär. Samtidigt vill vi rikta

ett varmt tack till alla gäster som väljer att

komma till oss år efter år. Vi har över 80

procent återkommande gäster som varje

vinter bidrar till den familjära känslan på

berget, säger Gustav Eriksson.

SLAO uppmärksammar också Kläppens

långsiktiga satsningar på både skidupplevelse

och säkerhet, där nya liftar, utvecklade

skidområden och införandet av hjälmkrav

i snowparken nämns som exempel på ett

modernt och ansvarsfullt arbete.

– Det som gör oss extra glada är att

motiveringen speglar precis det vi vill att

Kläppen ska vara, en plats med hjärta, värme

och skidglädje för många olika typer

av gäster. Vi drivs hela tiden av viljan att

utveckla upplevelsen, men utan att tappa

närheten och känslan som människor uppskattar

här, säger Gustav Eriksson.

SLAO har sedan 2014 delat ut utmärkelser

till skidanläggningar, individer och

initiativ som inspirerar och utvecklar den

svenska skidbranschen. Priset för Årets Skidanläggning

delas ut årligen efter en öppen

nomineringsprocess och är en av branschens

mest uppmärksammade utmärkelser.

Pressmeddelande: Kläppen Foto: Timea Hedlund