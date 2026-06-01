Kläppen Ski Resort vinnerÅrets Skidanläggning 2026

Kläppen Ski Resort har prisats igen, den här gången med branschens kanske
mest prestigefyllda utmärkelse, Årets Skidanläggning 2026. För bara en vecka
sedan tog Kläppen andraplatsen i omröstningen om Sveriges bästa skidort
2026, med flest röster från läsarna.
Den 25 juni samlade SLAO, Svenska
Skidanläggningars Organisation,
den svenska skidbranschen för att
hylla anläggningar, initiativ och människor
som utvecklar svensk skidåkning framåt.
I motiveringen lyfter SLAO fram Kläppens
förmåga att kombinera stor utvecklingskraft
med en personlig och familjär känsla. De
beskriver anläggningen som en plats där både
nybörjare, barnfamiljer, parkåkare och livsnjutare
hittar sin egen glädje på berget.
För Gustav Eriksson, son till grundaren
av familjeföretaget och vd på Kläppen
Ski Resort, är utmärkelsen ett bevis på att
familjens och alla medarbetares kärlek till
berget och gästerna når fram.
– Vi känner oss otroligt stolta och framför
allt väldigt tacksamma. Det här priset är
ett kvitto på att allt arbete vi gör verkligen
uppskattas. Alla investeringar, tillsammans
med det fantastiska jobb våra passionerade
och engagerade medarbetare gör, skapar
en otrolig atmosfär. Samtidigt vill vi rikta
ett varmt tack till alla gäster som väljer att
komma till oss år efter år. Vi har över 80
procent återkommande gäster som varje
vinter bidrar till den familjära känslan på
berget, säger Gustav Eriksson.
SLAO uppmärksammar också Kläppens
långsiktiga satsningar på både skidupplevelse
och säkerhet, där nya liftar, utvecklade
skidområden och införandet av hjälmkrav
i snowparken nämns som exempel på ett
modernt och ansvarsfullt arbete.
– Det som gör oss extra glada är att
motiveringen speglar precis det vi vill att
Kläppen ska vara, en plats med hjärta, värme
och skidglädje för många olika typer
av gäster. Vi drivs hela tiden av viljan att
utveckla upplevelsen, men utan att tappa
närheten och känslan som människor uppskattar
här, säger Gustav Eriksson.
SLAO har sedan 2014 delat ut utmärkelser
till skidanläggningar, individer och
initiativ som inspirerar och utvecklar den
svenska skidbranschen. Priset för Årets Skidanläggning
delas ut årligen efter en öppen
nomineringsprocess och är en av branschens
mest uppmärksammade utmärkelser.
Pressmeddelande: Kläppen Foto: Timea Hedlund