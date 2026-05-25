En dag i Västerdalarna till minne av TJ Eriksson

Den 30 maj 2026 är det åter dags för minnesrallyt tillägnat Täpp Jonas Eriksson. Täpp Jonas Eriksson var handlanden i Nordanåker i Yttermalung och gjorde även avtryck i både landsting och riksdag i början av 1900-talet. Med stark förankring i bygden lever minnet av “TJ” vidare genom rallyt, där historia, motorintresse och gemenskap möts i Malungstrakten.
Läs om fjolårets rally författad av Annelie Nisser.
Denna regniga och blåsiga förmiddag samlades vi i Gamla Skolan vid Kapellet i YtterMalung.
Vi fick kaffe och nybakta kanelbullar som smakade väldigt gott och höjde humöret för de 16
ekipage som skulle åka Rallyt till TJ Erikssons minne. Det var en blandad samling av bilar, allt från
A-Ford, T-Ford, Dodge m.m. Vårt startnummer var 13 så vi kom iväg mot slutet efter att ha
genomgått startprovet som var ett miniculingspel. Gick sådär….
Efter start åkte vi genom slingriga skogsvägar mot kontroll 1. Där skulle vi namnge olika
porslinsserier och även gissa Peos vikt. Vid kontroll 2 skulle vi gissa färgordningen på de olympiska
ringarna. Jag vet inte hur många gånger vi sett ringarna men inte en chans att komma ihåg
ordningen. 1 rätt i alla fall. Sedan skulle vi tala om vad KKK stod/står för. Lätt!
Kontroll 3 låg vid ett trevägskors. Frågan här var att tala om vilken sång en textrad var hämtad från.
Det blev blankt så det gick inte alls och provet var att kasta en liten tung tygpåse för att få poäng.
Det gick inte heller.
Modstulna åkte vi vidare till kontroll 4 vid Lissgranstrand. Jättefint ställe med ett utedass som slår
de flesta jag har upplevt när vi varit ute på vägarna. Provet här var att identifiera gömda saker i en
låda och frågan var att känna igen en ungdomsbild på en känd skådespelare. Här gick det bättre och
lite kaxigare åkte vi vidare mot kontroll 5.
Färden gick genom vackra byar med fina gårdar, hästar, kor, får och härliga lamm. Efter bron över
Västerdalälven svängde vi av och där serverades en välsmakande lunch bestående av grillad
hamburgare. Det var ruggigt kallt och blåsigt vid älven så vi var många som trängde in oss i kuren
där grillen var. Gun lånade ut sina handskar till mig så jag fick lite värme tillbaka i händerna. Här
var också kontroll 5 där provet var att rulla bollar ner i hål på en skottkärra. Frågan var att tala om
vilket bolag en figur representerade. Även det gick ganska bra så nu började vi känna oss riktigt
peppade.
Vi åkte vidare in i Bergheden och kontroll 6 som var ett praktiskt prov med att kasta rockringar över
en bowlingkägla. Då det blåste mycket så orkade inte ringarna fram så där blev det noll poäng.
Något stukade åkte vi mot kontroll 7 som låg vid bryggeriet vid Dalsnäset. Där skulle man kasta
pinnar genom ett däck. Pinnen skulle igenom och fick inte fastna i däcket. Gick ganska bra.
Färden gick sedan tillbaka mot Lissgranstrand och det fina utedasset. Där var kontroll 8 och man
skulle tala om från vilket land en Kalle Anka tidning kom. Där blev det full pott!!
Vid kontroll 9 som var sista kontrollen innan slutprovet skulle man sätta muttrar på skruvar. Gick
också ok. Tillbaka vid Yttermalungs kapell var slutprovet och det var ett manöverprov där
chauffören skulle pricka in ringar på marken men ett hänge bak på bilen. Så länge vi var kvar var
det bara en som klarade det.
Sammanfattningsvis var turen väldigt trevlig med fin natur, trevliga byar där man förmodligen bor
kvar tills man avlider. Vi såg ett exempel där bondens skellett var kvar på en slåttermaskin. Det var
roliga frågor och prov och funktionärerna var jättetrevliga. En väldigt trevlig dag som avslutades
med supé, lotteri, prisutdelning och gemenskap i Bygdegården. Maten var suveränt god och
smakade bra efter dagen.
Trots allt detta trevliga och roliga var ändå dagens behållning den hjärtevarma historien om
Georg Efraimsson 90 år, berättad av Lennart Dölhed.
Georg Efraimsson var född i Yttermalung och sedan många år boende i Karlstad.
Georg ringde Lennart förra hösten när han fått höra om vårat veteranbilsrally och de
diskuterade det gemensamma intresset för gamla bilar. Det fanns en sak Georg önskade att få
uppleva i sitt liv innan det blev försent och det var att få åka i en T-Ford, vilket Lennart lovade
att ordna till årets rally.
På lördagsmorgonen fanns Georg med fru i Yttermalung, ditresta i bil direkt från Karlstad till
årets TJ rally. Georg och frun följde med Lennart hela dagen och var med vid kontrollerna.
Georg njöt av att få prata med alla människor och få titta på alla fina bilar. Vid målet fick
Georg sin stora önskan uppfylld, att få åka i en T-Ford. Chaufför var Oskar Andersson i sin
fina mässings Ford.
Tänk hur ett intresse kan ge så mycket gemenskap mellan människor och hur man ställer upp
för varandra. Varmt tack även till arrangörerna och funktionärerna. Om vi får kommer vi
säkert tillbaka nästa år.
Text: Annelie Nisser Foto: Peo W