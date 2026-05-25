En dag i Västerdalarna till minne av TJ Eriksson

Den 30 maj 2026 är det åter dags för minnesrallyt tillägnat Täpp Jonas Eriksson. Täpp Jonas Eriksson var handlanden i Nordanåker i Yttermalung och gjorde även avtryck i både landsting och riksdag i början av 1900-talet. Med stark förankring i bygden lever minnet av “TJ” vidare genom rallyt, där historia, motorintresse och gemenskap möts i Malungstrakten.

Läs om fjolårets rally författad av Annelie Nisser.



Denna regniga och blåsiga förmiddag samlades vi i Gamla Skolan vid Kapellet i YtterMalung.

Vi fick kaffe och nybakta kanelbullar som smakade väldigt gott och höjde humöret för de 16

ekipage som skulle åka Rallyt till TJ Erikssons minne. Det var en blandad samling av bilar, allt från

A-Ford, T-Ford, Dodge m.m. Vårt startnummer var 13 så vi kom iväg mot slutet efter att ha

genomgått startprovet som var ett miniculingspel. Gick sådär….

På grund av den bistra vinden fick startprovet bli ett inomhus-prov istället för det obligatoriska manöverprovet. Petter Weberg från Norge hade blandat resultat.



Efter start åkte vi genom slingriga skogsvägar mot kontroll 1. Där skulle vi namnge olika

porslinsserier och även gissa Peos vikt. Vid kontroll 2 skulle vi gissa färgordningen på de olympiska

ringarna. Jag vet inte hur många gånger vi sett ringarna men inte en chans att komma ihåg

ordningen. 1 rätt i alla fall. Sedan skulle vi tala om vad KKK stod/står för. Lätt!

Ja, var ska de vara någonstans? KåGe Ljung försöker hos funktionärsparet Markus och Lena Halvars.



Kontroll 3 låg vid ett trevägskors. Frågan här var att tala om vilken sång en textrad var hämtad från.

Det blev blankt så det gick inte alls och provet var att kasta en liten tung tygpåse för att få poäng.

Det gick inte heller.

Modstulna åkte vi vidare till kontroll 4 vid Lissgranstrand. Jättefint ställe med ett utedass som slår

de flesta jag har upplevt när vi varit ute på vägarna. Provet här var att identifiera gömda saker i en

låda och frågan var att känna igen en ungdomsbild på en känd skådespelare. Här gick det bättre och

lite kaxigare åkte vi vidare mot kontroll 5.

Jodå, George Clooney såg ut så där vid unga år. Lådan däremot såg man inte innehållet i. Martina Algotsson rättar åt Björn Nerli.



Färden gick genom vackra byar med fina gårdar, hästar, kor, får och härliga lamm. Efter bron över

Västerdalälven svängde vi av och där serverades en välsmakande lunch bestående av grillad

hamburgare. Det var ruggigt kallt och blåsigt vid älven så vi var många som trängde in oss i kuren

där grillen var. Gun lånade ut sina handskar till mig så jag fick lite värme tillbaka i händerna. Här

var också kontroll 5 där provet var att rulla bollar ner i hål på en skottkärra. Frågan var att tala om

vilket bolag en figur representerade. Även det gick ganska bra så nu började vi känna oss riktigt

peppade.

Trots det kyliga vädret, hölls humöret uppe med glada tillrop.



Vi åkte vidare in i Bergheden och kontroll 6 som var ett praktiskt prov med att kasta rockringar över

en bowlingkägla. Då det blåste mycket så orkade inte ringarna fram så där blev det noll poäng.

Något stukade åkte vi mot kontroll 7 som låg vid bryggeriet vid Dalsnäset. Där skulle man kasta

pinnar genom ett däck. Pinnen skulle igenom och fick inte fastna i däcket. Gick ganska bra.

Färden gick sedan tillbaka mot Lissgranstrand och det fina utedasset. Där var kontroll 8 och man

skulle tala om från vilket land en Kalle Anka tidning kom. Där blev det full pott!!



Vid kontroll 9 som var sista kontrollen innan slutprovet skulle man sätta muttrar på skruvar. Gick

också ok. Tillbaka vid Yttermalungs kapell var slutprovet och det var ett manöverprov där

chauffören skulle pricka in ringar på marken men ett hänge bak på bilen. Så länge vi var kvar var

det bara en som klarade det.



Sammanfattningsvis var turen väldigt trevlig med fin natur, trevliga byar där man förmodligen bor

kvar tills man avlider. Vi såg ett exempel där bondens skellett var kvar på en slåttermaskin. Det var

roliga frågor och prov och funktionärerna var jättetrevliga. En väldigt trevlig dag som avslutades

med supé, lotteri, prisutdelning och gemenskap i Bygdegården. Maten var suveränt god och

smakade bra efter dagen.



Trots allt detta trevliga och roliga var ändå dagens behållning den hjärtevarma historien om

Georg Efraimsson 90 år, berättad av Lennart Dölhed.

Georg Efraimsson var född i Yttermalung och sedan många år boende i Karlstad.

Georg ringde Lennart förra hösten när han fått höra om vårat veteranbilsrally och de

diskuterade det gemensamma intresset för gamla bilar. Det fanns en sak Georg önskade att få

uppleva i sitt liv innan det blev försent och det var att få åka i en T-Ford, vilket Lennart lovade

att ordna till årets rally.



På lördagsmorgonen fanns Georg med fru i Yttermalung, ditresta i bil direkt från Karlstad till

årets TJ rally. Georg och frun följde med Lennart hela dagen och var med vid kontrollerna.

Georg njöt av att få prata med alla människor och få titta på alla fina bilar. Vid målet fick

Georg sin stora önskan uppfylld, att få åka i en T-Ford. Chaufför var Oskar Andersson i sin

fina mässings Ford.



Tänk hur ett intresse kan ge så mycket gemenskap mellan människor och hur man ställer upp

för varandra. Varmt tack även till arrangörerna och funktionärerna. Om vi får kommer vi

säkert tillbaka nästa år.



Text: Annelie Nisser Foto: Peo W

