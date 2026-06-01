Jubel och framtidstro när näringslivet hyllades på Orrskogen

Det blev en stämningsfull kväll på Folkets Park Orrskogen när företagare och föreningsliv hyllades under galan i samband med helgens närings- och föreningslivsmässa. Sju priser delades ut och gästerna bjöds på både personliga berättelser, framtidsvisioner och en trerättersmiddag med Toast Skagen, oxfilé med potatiskaka och crème brûlée.

Galan arrangerades av Företagarna Malung – Lima – Sälen och leddes av Lina Andersson och Magdalena Söderlund. För underhållning och scenintervjuer stod Johan Eriksson.

Priset för årets förening gick till Sälens Skateboardförening för arbetet med skateparken i Lima. I motiveringen lyftes föreningens ideella engagemang, driv och framtidsvision fram. Föreningen berättade också om planerna på fler aktivitetsytor, scen och utegym vid anläggningen.

– Vi letar med ljus och lykta efter sponsorer, berättade föreningens representanter från scenen.

Sälens skateboardförening intervjuas på scenen av Johan Eriksson

Årets handelsföretag blev Fashion on Flow i Sälen. Motiveringen hyllade företagets servicekänsla, kundbemötande och starka driv. Ägaren Linda Antonsson berättade om resan från en liten butikslokal till dagens verksamhet efter två utbyggnader.

– Tid och kapital kommer aldrig samtidigt, så vi körde bara. Och jag ångrar mig inte, sa hon.

Besökarna på mässan fick själva rösta fram årets monter och vinnaren blev Handelsgruppen.

Priset för Årets monter kneps av Handelsgruppen.

Priset som årets nyföretagare gick till Malungs Tandvård. Bakom verksamheten står Hani Fakih och Marit Bij de Leij, som nyligen etablerat sig i centrala Malung. I motiveringen lyftes företagets professionalism, kvalitet och personliga bemötande fram.

– Först vill jag tacka kommunen och Malungshem för all hjälp. Det är så man vågar satsa, sa Hani Fakih.

Marit Bij de Leij och Hani Fakih från Malungs Tandvård blev Årets Nyföretagare.

Årets engagemang gick till Lima och Transtrands besparingsskog. Juryn betonade bland annat deras stöd till föreningsliv, ungdomsverksamhet och lokala satsningar. Under kvällen berättade representanter också om flera framtidsprojekt, däribland Scandics hotellsatsning mellan Hundfjället och Tandådalen.

– Kan man åka charter till Gran Canaria kan man åka charter till Sälen också, konstaterade Fredrik Eriksson från Lima Besparingsskog.

Årets unga företagare blev Christian Thors och North Modding Company. Företaget utvecklar simulator- och industrispel och har nått stor framgång internationellt. I motiveringen lyftes entreprenörsanda, tekniskt kunnande och innovationskraft fram.

– Vi lockar allt från åttaåringar till 80-åringar, berättade Christian Thors om företagets spel.

Årets Unga Företagare blev Christian Thors North Modding Company.

Kvällens tyngsta pris, årets företagare, gick till Hemfjällsstugan. I motiveringen beskrevs företaget som en uppskattad mötesplats som genom kvalitet, värdskap och utveckling stärker både besöksnäringen och bygden.

– Otroligt hedrande, sa Pelle Hoffman och Magnus ”Mankan” Engström efter prisutdelningen.

Både årets unga företagare och årets företagare går nu vidare till höstens regionfinal i Dalarna.

Magnus Engström och Pelle Hoffman från Hemtjällsstugan blev Årets företagare.

Motivering Årets förening, Sälens Skateboardförening

Med ett starkt ideellt engagemang, stort driv och en tydlig framtidsvision har föreningen skapat en uppskattad mötesplats för barn, ungdomar och vuxna. Genom samarbete, uthållighet och passion fortsätter de att utveckla en satsning som betyder mycket för både bygden och framtidens generationer.

Linda Antonsson kammade hem priset i kategorin Årets Handelsföretag.

Motivering Årets Handelsföretag, Fashion on Flow

Med känsla för service, mode och kundupplevelse har företaget etablerat sig som en uppskattad och inspirerande handelsverksamhet. Genom sitt personliga bemötande med sin positiva energi och sin förmåga att alltid sätta kunden i fokus skapar de en butik dit människor gärna återkommer.

Med passion, engagemang och ett starkt driv utvecklar de ständigt sin verksamhet och stärker handelslivet i bygden.

Motivering Årets nyföretagare, Malungs Tandvård

Med stort mod, drivkraft och ett tydligt fokus på kvalitet och service har de snabbt blivit ett uppskattat och viktigt tillskott i bygden. Genom att kombinera professionalism med ett varmt och personligt bemötande har verksamheten skapat trygghet och förtroende hos sina kunder

Årets Engagemang gick till Lima Besparingsskog och Transtrands Besparingsskog.

Motivering Årets Engagemang, Lima Besparingsskog och Transtrands Besparingsskog

Genom sitt arbete bidrar de inte bara till utveckling och tillväxt, utan också till gemenskap, trygghet och framtidstro.

Deras stöd till föreningsliv, företagande, ungdomsverksamhet och lokala initiativ gör verklig skillnad och skapar möjligheter för både dagens och morgondagens generationer. Med hjärtat i bygden och en stark vilja att göra gott visar de gång på gång vad genuint engagemang innebär.

De visar drivkraft för hela samhället och ett föredöme för hur lokalt engagemang kan stärka en bygd och människorna som lever där. De gör det omöjliga möjligt!

Motivering Årets Unga Företagare, North Modding Company

Med stort driv, tekniskt kunnande och en imponerande entreprenörsanda har den unga företagaren visat att ålder aldrig är ett hinder för att lyckas. Genom kreativitet, innovation och hårt arbete har de byggt upp en verksamhet som sticker ut och inspirerar andra unga att våga satsa på sina idéer.

Deras engagemang, målmedvetenhet och vilja att hela tiden utvecklas har skapat ett starkt företag med framtiden framför sig. Samtidigt visar de att modern teknik, nytänkande och passion kan skapa möjligheter långt utanför den egna bygden.

Motivering Årets Företagare, Hemfjälsstugan:

”Genom passion, hårt arbete och ett genuint engagemang har företaget blivit en uppskattad mötesplats och ett starkt varumärke för bygden. Med fokus på kvalitet, service och upplevelser skapar de en verksamhet som lockar både besökare och återkommande gäster året runt.

Deras förmåga att kombinera tradition, värdskap och utveckling visar på ett företagande med både hjärta och framtidstro. Genom sitt arbete bidrar de inte bara till den lokala besöksnäringen utan också till att stärka hela områdets attraktivitet och gemenskap.”

Text och foto: Timea Hedlund