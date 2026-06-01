SM-silver till Events4u UF på Älvsjömässan

Julia Tros och Max Persson-Hars, som går Försäljnings- och serviceprogrammet på Malung-Sälens gymnasieskola, har tagit UF-företaget Events4u UF hela vägen till SM i Ung Företagsamhet på Älvsjömässan i Stockholm. Malungsbladet fick en pratstund med Julia innan hon for till Stockholm.

Julia Tros, Events4u, i sin lekfulla, nostalgiska monter på Älvsjömässan.

Under året har duon drivit UF-företaget Events4u, där affärsidén handlar om att skapa event och mötesplatser för olika målgrupper. De har arrangerat allt från pysselverkstad för barn under julskyltningen till oktoberfest, golftävling och valborgsfest på Orrskogen.

– Vi har försökt göra event som passar olika målgrupper och där alla ska kunna känna sig inkluderade, berättar Julia.

Julia Tros från Events4u UF.

Företaget har redan haft stora framgångar i Dalarna. De vann kategorin ”Årets tjänst”, blev tvåa i ”Årets UF-företag” och tog även topplaceringar i bland annat ”Årets affärsplan”, ”Årets yrkesskicklighet” och ”Årets socialt hållbara företag”.

Under SM-dagarna fick Julia dessutom beskedet att hon tilldelats priset ”Årets unga ledare” i Dalarna och alltså representerar länet även i denna kategori.

På SM i Stockholm tävlar de vidare i flera kategorier där juryn bedömer allt från affärsidé och ekonomi till marknadsföring, hållbarhet, pitch och helhetsintryck. Under onsdagen går juryn runt bland montrarna på mässan för intervjuer och bedömningar.

– Det känns nervöst men väldigt roligt att få vara här. Vi hoppas såklart att det ska gå bra, säger Julia.

Julia lägger en sista hand på montern innan mässan början.

Events4u har byggt upp en färgstark monter med tydlig tivolikänsla, röda och vita draperier, popcorn-tema och ljusskyltar – något som redan dragit blickarna till sig på mässgolvet.

– Tanken bakom montern var att skapa en miljö som direkt väcker känslor och nyfikenhet hos besökaren. Jag ville kombinera en lekfull och nostalgisk känsla med en elegant och modern eventdesign. Därför valde jag ett tivoli- och eventinspirerat uttryck med de klassiska rödvita detaljerna, varma ljus, ballonger och popcornbägare som tydligt fångar blickfånget, berättar Julia.

Under onsdagens prisutdelning står det klart att Events4u tar SM-silver i kategorin Årets Monter.

På plats på Älvsjömässan fanns även lärarna Marie Bäcke, som ansvarar för UF-kursen Entreprenörskap och företagande, och Maria ”Aja” Rosén, som undervisar i Utställningsdesign.

– Events4u var ett av fyra företag i finalen, så det var mycket spännande, berättar en upprymd Marie.

Maria ”Aja” Rosén, Julia Tros och Marie Bäcke på UF-SM.

Konkurrensen var stenhård. Totalt deltog 229 montrar i tävlingen.

– Det ligger mycket jobb bakom, en lång process från idé till färdig produkt, som har omarbetats gång på gång med stöttning och pepp från oss lärare. Otroligt roligt att se att det kan bära så långt som till en silverplats i Sverige. Det är också utvecklande för oss pedagoger och en bekräftelse på att vi är på rätt spår, säger Aja.

Båda lärarna poängterar att det framför allt är Julia som målmedvetet och ambitiöst drivit arbetet framåt under året.

– Vi är så otroligt stolta och önskar att alla elever fick uppleva något sådant här. Det är värt allt jobb med sena kvällar och långa dagar, säger Marie och Aja.

– Det känns otroligt stort och väldigt hedrande att vinna silver i Årets Monter i Sverige. Framför allt känns det som ett kvitto på allt arbete och all kreativitet som lagts ner i montern. Att få detta pris i en tävling där konkurrensen är så stor betyder verkligen mycket för mig. Att gå från ett vitt papper till ett papper fullt av idéer, och sedan få förverkliga dem, är en fantastisk känsla, berättar Julia.

Stolt silvermedaljör poserar på röda mattan.

Text och porträttfoto: Timea Hedlund Foto Älvsjömässan: Events4u