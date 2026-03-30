Sofia Scharback klar för nya proffsligan Rock League

Curlaren Sofia Scharback från Malung är klar för spel i nya Rock League, en ny internationell proffsliga inom curling. Ligan samlar 60 av världens bästa spelare fördelade på sex mixade lag med tio spelare i varje. Premiärsäsongen avgörs i Toronto i Kanada den 6–12 april.

Scharback tillhör Alpine Curling Club, ett av de europeiska lagen. Lagkapten är schweiziskan Alina Pätz och i laget finns även svenskarna Oskar Eriksson och Almida de Val.

Matcherna kommer att kunna följas via streamingtjänsten Rock Channel, som är tillgänglig globalt.

Nästa säsong planeras starta i januari 2027 med ett utökat upplägg.

Text och foto: Timea Hedlund