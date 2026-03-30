Malungsduo Årets Nykomling

Galaxen fylldes av förväntansfulla musiker, producenter, låtskrivare, arrangörer och musikintresserade när Dalarnas musikliv hyllades under årets Dalecarlia Music Awards i Borlänge.

Under torsdagskvällen delades priser ut i 14 kategorier där både etablerade namn och nya talanger uppmärksammades. Malungsduon Småtimmar, bestående av Amadeus och Felix Hedlund, utsågs till Årets nykomling, ett pris som delas ut av P4 Dalarna.

– Det var oväntat med tanke på den hårda konkurrensen, men sjukt kul. En fantastisk gala och en underbar kväll, säger grabbarna efter vinsten.

I juryns motivering lyfts duons uttryck och känsla:

”Årets nykomling fångar sliriga sommarnätter och storslagna småstadsdrömmar på ett sätt som golvat oss i juryn. Det är luftigt, begåvat och väldigt hitvänligt när den här brödraduon skapar musik – men framförallt är det livsbejakande utav bara den.”

Bland de tyngre priserna gick Årets Artist till Viktor Norén, medan Sabaton tog hem priset för Årets Band. Ivan Kinell prisades som Årets Låtskrivare och Ronia fick pris för Årets Låt.

En av kvällens stora vinnare var Korslagda, som tog hem priset för Årets Liveupplevelse.

Från scenen bjöds publiken på flera liveframträdanden av dalaartiser. Bland annat uppträdde Billy Opel, Gaupa, Royz Rollerz och Alla Vet, vilket gav en bred musikalisk inramning av kvällen. Konferencier var Emma Hulander och Stina Ivarsson från P4 Dalarna.

Sabaton tog hem priset som Årets Band. Rökbacken, Årets Arrangör Korslagda, Årets Liveupplevelse Småtimmar i minglet. Royz Rollers underhöll. The Showlins varnomineradei kategorin Årets Låt.

Text och foto: Timea Hedlund