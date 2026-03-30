SkiStar lanserar tågresor till Sälenfjällen

Inför vintersäsongen 2026/27 introducerar SkiStar, tillsammans med Snälltåget, ett nytt resealternativ till Sälenfjällen. Med start den 19 december 2026 kan resenärer ta direkttåg från Malmö – samt flera orter i södra och mellersta Sverige – till Mora. Därifrån erbjuds anslutande busstransfer till SkiStars anläggningar i Lindvallen, Högfjällshotellet, Tandådalen och Hundfjället.

Trafiken körs varje lördag under vintersäsongen och pågår fram till påsk 2027. Resorna är redan nu bokningsbara. Satsningen syftar till att göra det enklare att resa till fjällen utan bil och är en del av SkiStars arbete för mer hållbara transportlösningar. Tågen drivs med förnybar el och transferbussarna körs på HVO100.

Text: Timea Hedlund Foto: SkiStar