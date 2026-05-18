Ny plats och nya möjligheter när mässan flyttar in i ishallen

Företagsmässa blir Närings- och föreningslivmässan. Efter ett års uppehåll slås portarna upp i en helt ny kostym, fredagen och lördagen den 22–23 maj. För första gången hålls mässan i Malungs ishall. Dessutom breddas konceptet när föreningslivet får ta större plats.

Malva Förste och Fredrik Larsson från Företagarna Malung – Lima – Sälen.

– Det här är ett riktigt spännande steg för oss. Vi ville hitta en plats som ger oss möjlighet att växa och ishallen är som gjord för det, säger Fredrik Larsson, ordförande i Företagarna Malung – Lima – Sälen.

Den nya mässytan på omkring 1 300 kvadratmeter ger utrymme för fler utställare och föreningar än tidigare. Läget vid sportfältet, nära riksvägen, gör också mässan mer lättillgänglig. Vägg i vägg med ishallen ligger dessutom simhallen, där det under helgen kommer att hållas tipspromenader vid fasta tider.

– Vi ser stora fördelar med att vara här, både när det gäller yta och synlighet. Och vi har haft ett väldigt bra samarbete med kommunen och räddningstjänsten för att få allt på plats, berättar Fredrik.

Flytten har samtidigt inneburit nya utmaningar. Golvet i ishallen måste skyddas och delar av sargen har fått anpassas för att säkerställa utrymningsvägar.

– Det här är lite av ett “learning by doing-år”, men vi bygger något långsiktigt, konstaterar Fredrik.

Aktiviteter för hela familjen

En av årets nyheter är att föreningslivet lyfts fram tydligare.

– Ett starkt näringsliv hänger ihop med ett starkt föreningsliv. Det vill vi verkligen visa, säger Fredrik.

Bland de medverkande finns Lima SKG, IOGT-NTO, Bridgeklubben, Brukshundsklubben, Näringslivsmuseet och Kvinnojouren. Utomhus planeras aktiviteter tillsammans med föreningarna och Malungs Hockeyklubb ansvarar för kafeteria och grillning. Besökare kan även ta del av mat- och dessertvagnar och tipspromenad i simhallen.

– Det är många som inte varit i simhallen, så det känns roligt att kunna visa upp den också.

För barnfamiljer finns det gott om aktiviteter. Under helgen blir det bland annat tulpanjakt, ansiktsmålning, klätterborg och godisregn.

– Även ”Bärgar-Hogan” dyker upp och kanske maskoten Björne, säger Malva Förste, suppleant i Företagarna Malung – Lima – Sälen.

Siktar på en ny tradition

Valet av pingsthelgen knyter an till den tidigare marknadstraditionen i Malung och förhoppningen är att skapa något som består över tid.

– I år är ett testår, men potentialen är stor. Vi hoppas på bra uppslutning och att det här kan växa framåt, säger Fredrik optimistiskt.

Fjolårets galamiddag på Orrskogen.

Galamiddag och utmärkelser

I samband med mässan arrangeras även en galamiddag på Orrskogen, där flera utmärkelser delas ut. Förutom Årets företagare och Årets unga företagare, som kan ta sig vidare till regional och nationell nivå, delas även priser ut som Årets engagemang, Årets nyföretagare, Årets handelsföretag och Årets förening.

Kvällen bjuder på trerättersmiddag, fördrink och konferencier.

– Det är ett sätt att lyfta fram och hylla det lokala engagemanget, både inom näringsliv och föreningsliv, berättar Malva.

Inför premiären i ishallen är känslan positiv.

– Det känns lite pirrigt, men framför allt väldigt roligt. Det här är början på något nytt, konstaterar de två förväntansfulla representanterna från arrangörsstaben.

Text och foto: Timea Hedlund