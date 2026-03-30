Rikard + riksdag = rätt

Från klassrummet i Centralskolan till maktens korridorer i Stockholm. När Rikard Elfström, 14 år, gjorde sin prao i riksdagen fick han både träffa statsministern och testa livet bakom politiken – något han gärna gör igen.

– Det var jättekul att vara där och se hur allt funkar, säger han.

“Coolt – och lite overkligt”

Idén kom efter att han länge funderat på var han skulle göra sin prao.

– Jag visste inte riktigt. Men mamma föreslog riksdagen och jag tyckte det lät coolt.

Via kontakter fick han chansen att följa riksdagsledamoten Christer Karlsson från Falun. Under fyra intensiva dagar bodde han hos sin farbror i Stockholm och tog sig själv till jobbet med tunnelbana till Centralen och promenad till riksdagen. Mellan byggnaderna tog de sig också fram genom riksdagens underjordiska gångar.

– Det var riktigt coolt att gå där nere, säger han.

Många promenader blev det i de underjordiska gångarna mellan riksdagen och kontoret.

Fick hjälpa till med research

En del av praktiken bestod av att hjälpa till inför en kommande debatt.

– Jag fick läsa rapporter om Skatteverkets arbete mot svartarbete. Det var inte så svårt, men det var ganska många krångliga och högtravande ord.

Han beskriver jobbet som flexibelt.

– De har jättemycket att göra, men inte hela tiden. När det väl händer saker så är det väldigt mycket på en gång, berättar han.

Vissa delar av arbetet, som utskottsmöten, fick han inte vara med på på grund av sekretess.

– Då fick jag i stället fundera på frågor, bland annat till statsministern.

Kammaren i riksdagen.

Visade framfötterna

Rikard deltog också i flera seminarier, bland annat ett med Carolina Klüft tillsammans med Riksidrottsförbundet, Generation Pep och Cancerfonden, där fokus låg på hur man får unga att röra på sig mer.

Men han köpte inte allt som sades.

– De pratade mycket om att man ska förbättra skolgårdar och engagera mer, men jag tror inte riktigt att det räcker, säger han.

Han räckte upp handen och ställde frågor inför en fullsatt sal.

– Jag sa att de som redan rör på sig kommer fortsätta göra det, men de som inte rör på sig – hur når man dem? Jag tror mer på gemenskap, att kompisar drar med varandra till exempel till en träning.

Responsen lät inte vänta på sig.

– De blev jätteimponerade och tyckte att jag var modig som vågade fråga. Jag blev nog lite kaxig där, säger han och skrattar.

Trots ett pressat schema hann statsministern hälsa på Rikard och ställa upp på en bild.

Snabbt möte med statsministern

Under veckan fick han också chansen att träffa statsministern, om än hastigt.

– Det var efter en presskonferens. Vi hann bara säga hej och ta en bild innan han gick vidare, men det var häftigt ändå även om inte jag hann ställa mina frågor.

Han träffade också många andra politiker och tjänstemän.

– Alla var jättetrevliga och välkomnande.

“Bättre än skolmaten”

Han fick uppleva riksdagens vardag, inklusive luncherna.

– Vi fick lax och wraps, och det var gratis. Absolut bättre än skolmaten, säger han.

Varje morgon började med säkerhetskontroll.

– Som på en flygplats, med metalldetektor och allt, säger Rikard.

Intresserad av politik

Intresset för politik finns redan, särskilt inom juridik och rättsfrågor.

– Brott, straff och lagar tycker jag är intressant. Och när politiker pratar om barn tycker jag att de måste se saker ur ett barns perspektiv.

Efter veckan i Stockholm är han tydlig:

– Jag skulle absolut kunna tänka mig att jobba som politiker. Det var jätteroligt.

Och betyget på praktiken?

– Fem av fem!

Text: Timea Hedlund Foto: Privat