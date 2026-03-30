Från science fiction till fjällväg – nu testas självkörande buss i Sälen

Den rullar iväg nästan ljudlöst. Ingen hand vid ratten. Utanför fönstret passerar skidåkare, snövallar och fjällväg – och plötsligt bromsar bussen in helt på egen hand.

Känslan är oväntad. Inte skrämmande, men lite ryckig. Som att åka ”farfars bilar” på Liseberg, inte hissnande som en berg- och dalbana, men tillräckligt för att man ska spänna fast sig lite extra.

Nu testas en självkörande buss i Sälen, som första projekt i sitt slag i vintermiljö.

Onsdagen den 18 mars fick Malungsbladet följa med på en tur längs sträckan Tandådalen–Hundfjället. Ombord satt en säkerhetsförare redo att ingripa, men i övrigt skötte bussen körningen själv.

– Det här är ett jättespännande projekt. Vi är först med att testa den här typen av kollektivtrafik i vintermiljö, säger projektledaren Tiina Ohlsson på Malung-Sälens Kommun.

Testet är en del av ett större utvecklingsprojekt där autonoma fordon ska prövas i krävande miljöer. Efter en första fas har Transportstyrelsen gett klartecken att ta ombord passagerare.

Ska lösa trängsel och förarbrist

Bakgrunden är ett växande behov av transporter i fjällen. Skidbussarna är ofta fulla, samtidigt som det är svårt att rekrytera förare.

Förra säsongen, under drygt 130 dagar, reste över 270 000 passagerare med skidbussarna. Närmare 2 000 passagerare i snitt per dag fördelat på fem bussar.

– Vi har ett ökat resande här i Sälen och det är otroligt tufft att rekrytera varje säsong. Så det måste till sådana här lösningar, säger Robin Andersson, vd för Sälen Buss.

Förhoppningen är att autonoma fordon ska kunna bli ett komplement i kollektivtrafiken och samtidigt minska biltrafiken i fjällen.

– Det enklaste sättet att minska koldioxidutsläppen är att få fler att åka kollektivt. Det här kan också bli en lösning i framtiden, till exempel som en shuttle från flygplats och tågstation upp till boendeområdena, säger Anders Bjernulf destinationschef Skistar Sälen.

Han lyfter också fram projektet som ett exempel på det nära samarbetet mellan näringsliv, kommun och lokala aktörer i Sälen.

Robin Andersson, vd Sälen Buss AB är nöjd med att bussen är i rullning. Anders Bjernulf ser möjligheter i att öka det kollektiva resandet i framtiden. Projektledaren Tiina Ohlson upplyser om projektet.

Klarar snö – men testas vidare

Den eldrivna bussen, som tillverkas av det turkiska bolaget Karsan, har anpassats för svenska vinterförhållanden och är utrustad med kameror, lidar, radar och flera avancerade system som tillsammans skapar en digital bild av omgivningen.

Bussen har varit i drift med passagerare sedan 6 mars och kör en 3,7 kilometer lång sträcka mellan Tandådalen och Hundfjället utan att ge sig ut på den stora vägen. Den håller en hastighet upp till 30 kilometer i timmer och gör totalt 14 turer per dag.

Trots snö och varierande väder har tekniken fungerat över förväntan.

– Även när det var helt vitt kunde vi köra autonomt, berättar Robin Andersson.

Ombord finns även en tekniker från Turkiet som övervakar systemen i realtid. Bussen styrs av sju datorer och är programmerad för den aktuella sträckan. Under varje resa samlas data in som senare analyseras för att förbättra tekniken.

Projektet är en del av ett större europeiskt utvecklingsarbete och Sälen sticker ut.

– Det finns många projekt i Europa, men ingenstans testar man i vintermiljö, säger Tiina.

Efter testperioden i Sälen kommer bussen att fortsätta till Spanien för ytterligare tester, innan den återvänder till Idre nästa vinter.

Ingenjören från Turkiet övervakar skärmen och samlar in data som sedan analyseras. – No hands, säger Lena Gustafsson glatt. Backspegeln återger det flera kameror ser.

Framtiden: utan förare

I dag klassas bussen som nivå 4 – vilket innebär att den kör själv men övervakas av en förare.

En av dem är Lena Gustafsson, som arbetat på Sälen Buss i 30 år.

– Det är mentalt mer påfrestande. Man vet inte alltid hur bussen kommer att reagera, säger hon.

Hon beskriver hur bussen ibland bromsar tvärt i situationer där en mänsklig förare kanske hade parerat mjukare.

– Ser den någon vid vägkanten så bromsar den direkt. Så jag brukar säga till alla att spänna fast sig.

Målet är nivå 5, där en förare kan övervaka flera fordon på distans.

– Först då finns det ekonomi i det här, upplyser Tiina.

Ett anpassat regelverk inom EU väntas tidigast 2027.

Stina Myrelid från Skövde är positiv till att åka med autonom buss. Här tillsammans med barnen Sigrid, Ingrid och mormor Carina Pettersson.

Passagerarna positiva

Bland resenärerna finns Stina Myrelid från Skövde, som åkte med sina barn och sin mor.

– Jag hade inga problem att åka med, även om chauffören inte suttit där. Det känns som framtiden. Det var kul att få testa, säger hon.

Även forskare från Högskolan Dalarna följer projektet och samlar in passagerarnas upplevelser – en viktig del i att förstå hur tekniken tas emot.

Kan bli kvar i fjällen

Om försöket faller väl ut kan satsningen leva vidare.

– Det kan inte bara bli stopp efter det här. Vi har lärt oss otroligt mycket, säger Tiina Ohlsson.

Målet är att autonoma bussar i framtiden ska kunna bli en naturlig del av kollektivtrafiken – både i fjällen och i resten av Dalarna.

Och även om resan stundtals känns lite som en tur i ”farfars bilar”, är riktningen tydlig. Det är något speciellt med att sitta i en självkörande buss i Sälen – och veta att man befinner sig mitt i utvecklingen. Lite ryckigt ibland, men samtidigt coolt att vara så i framkant.

Många inblandade i projektet. Tobias Heltt, Anders Bjernulf, Tiina Ohlsson, Robin Andersson, Jonas Edlund, Lena Gustafsson, Berkay Cavusoglu

Autonom buss i Sälen

Sträcka: Tandådalen–Hundfjället (3,7 km)

Tandådalen–Hundfjället (3,7 km) Period: 6 mars – 12 april

6 mars – 12 april Hastighet: upp till 30 km/h

upp till 30 km/h Turer: Cirka 14 per dag

Cirka 14 per dag Tekniknivå: Nivå 4 (självkörande med säkerhetsförare)

Nivå 4 (självkörande med säkerhetsförare) Tillverkare: Karsan (Turkiet)

Karsan (Turkiet) Teknik: Kameror, lidar, radar och flera datorer som styr bussen

Kameror, lidar, radar och flera datorer som styr bussen Syfte: Testa autonom kollektivtrafik i vintermiljö

Testa autonom kollektivtrafik i vintermiljö Nästa steg: Vidare tester i Spanien, därefter Idre vintern 2026/2027

Den autonoma bussen väntar på nästa tur.

Text och foto: Timea Hedlund