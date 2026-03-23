Vansbrosimningen slopar flaskvatten – satsar på kranvatten

Vansbrosimningen tar ett nytt steg i sitt hållbarhetsarbete. Från och med våren 2026 är arrangemanget Kranmärkt – vilket innebär att flaskvatten plockas bort till förmån för kranvatten.

Bakom beslutet ligger en genomgång av verksamheten där vattenfrågan stack ut.

– Vatten är ju själva grunden för hela Vansbrosimningen. Då kändes det naturligt att också se över hur vi använder vatten i övrigt, säger generalsekreterare Tomas Viker.

Skillnaden är stor. Att producera och transportera flaskvatten kräver minst 300 gånger mer energi än kranvatten – som dessutom är betydligt billigare.

För besökarna märks förändringen redan i sommar. I restaurangtältet serveras kranvatten via tappkranar och inget buteljerat vatten kommer att säljas på området. Föreningar, utställare och samarbetspartners uppmanas också att välja bort flaskvatten.

– Det här är ett konkret sätt att minska vår miljöpåverkan, konstaterar Tomas.

Kranmärkningen kommer från Svenskt Vatten, som arbetar för rent dricksvatten och friska vattenmiljöer i hela landet.

– Vi är väldigt glada över att Vansbrosimningen, med tusentals deltagare, väljer kranvatten i sommar, säger Johanna Beneduce, projektledare för Kranmärkt.

Text: Timea Hedlund Foto: Vansbrosimningen, Åsa Larsson