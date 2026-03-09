Vad ska man tänka på inför gymnasievalet?

Den här veckan får du träffa Jakob Ekendahl, som flyttade till Malung med familjen för några år sedan. Idag går han första året på skidlärarutbildningen inom hotell- och turismprogrammet på Malung-Sälens gymnasieskola.

Hur trivs du på ditt gymnasium?

– Jag trivs extremt bra i min klass och tycker att skolan har blivit mycket roligare när det mesta snurrar runt min passion för skidåkning.

Varför valde du just det här programmet och den här skolan?

– Jag valde skidlärarlinjen för att kunna jobba med det jag älskar direkt efter gymnasiet. Under säsong är vi två dagar i backen och tre dagar i skolan. Vi har också praktik. I ettan fick vi testa på Sälenfjällen och i tvåan och trean kan vi söka oss längre bort i Sverige eller utomlands.

Vad har varit mest positivt överraskande sedan du började gymnasiet?

– Hur roligt jag tycker att skolan har blivit. Innan tyckte jag att det var tråkigt att gå till skolan, men nu när alla i klassen har samma intresse blir det ett större umgänge med samma mål.

Finns det något du saknar eller tycker är utmanande?

– Det jag kan sakna från högstadiet är arbetstiden. Allt går mycket fortare och om man inte jobbar på lektionerna halkar man efter direkt.

Vad är det bästa med att studera i Malung?

– Det bästa är att det aldrig är långt att ta sig någonstans. Vill man träna eller göra något med kompisar tar det sällan mer än 15 minuter.

Vad har du för tips eller råd till nior som står inför sitt gymnasieval?

– Välj en linje som du tycker verkar rolig och som matchar ditt intresse. Då får du en mycket roligare gymnasietid och kan träffa vänner för livet.

Text och foto: Timea Hedlund