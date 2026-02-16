Vad ska man tänka på inför gymnasievalet?

Ebba Päbel är snart 19 år och går sitt tredje och sista år på Vreta utbildningscentrum utanför Linköping. Hon läser naturbruksprogrammet med inriktning hästhållning, kombinerat med naturvetenskapliga ämnen och NIU i ridsport (dressyr). Hon bor på skolans internat och har sin egen häst med sig på anläggningen.

Hur trivs du på ditt gymnasium?

– Jag trivs väldigt bra på Vreta. Skolan har en fin anläggning, engagerade lärare och en stark gemenskap, inte minst tack vare internatboendet. Det är en praktiskt inriktad skola med många inriktningar, men jag har också upplevt mycket stöd i de teoretiska ämnena.

Varför valde du just det här programmet och den här skolan?

– Redan i nian visste jag att jag ville kombinera gymnasiestudier med mitt hästintresse och kunna ta med min egen häst. Jag besökte flera skolor men fastnade för Vreta eftersom helheten kändes rätt. Här finns skola, boende och stall på samma område, vilket gör vardagen smidig. Jag ville också kunna kombinera NIU med naturvetenskap för att få en bred grund.

Vad har varit mest positivt överraskande?

– Hur mycket man utvecklas av att flytta hemifrån. Internatlivet gjorde övergången trygg och man lär sig ta ansvar, samtidigt som man har människor runt sig.

Hur är internatet upplagt?

– Man bor på korridor i hyreshus som ligger på skolans område. Vissa bor själva men de flesta delar rum. Rummen är som små lägenheter med egen toalett, medan kök och tvättstuga delas.

Internatet är främst för boende söndag till fredag, men i vissa fall kan man stanna över helgen, till exempel om man bor långt bort eller har häst. Det finns personal på plats på vardagar och de ordnar även olika aktiviteter.

Frukost serveras i matsalen måndag till fredag, lunch äter vi under skoltid och middag serveras måndag till torsdag. En del råvaror kommer från skolans egen gård.

Finns det något du saknar eller tycker är utmanande?

– Utbildningen är krävande eftersom jag kombinerar mycket teoretiskt plugg med arbete i stallet, och vissa dagar kan kännas tunga. Samtidigt ger det mycket tillbaka. Jag utvecklas snabbt och får möta kunniga människor inom hästvärlden.

Att ha egen häst på skolan kräver disciplin och ansvar. Det jag saknar mest är familjen, även om gemenskapen här är stark.

Vilka är för- och nackdelarna med att studera på annan ort?

– Fördelen är att man blir självständig i en trygg miljö. Internat är en bra övergång till vuxenlivet där man lär sig klara sig själv, men fortfarande har stöd runt sig.

Nackdelen är att familjen inte finns nära i vardagen. Samtidigt har det varit väldigt givande att flytta till en ny plats och få nya perspektiv.

Vilka råd vill du ge till nior som ska välja gymnasium?

– Välj något du är genuint intresserad av och våga ta steget även om det känns läskigt. Åk och besök skolor och prata med elever. Och kom ihåg att inget val är helt hugget i sten, man kan ofta justera längs vägen.

Text: Timea Hedlund Foto: Privat