120 år av färg, familj och företagsanda 

Det luktar svagt av färg när man kliver in genom dörren på Happy Homes i Malung. Hyllor med burkar, väggar fyllda av tapet- och färgprover och golvmaterial i olika utföranden. Men det är något mer som sitter i väggarna. Historia.

– Jag är ju bokstavligen född i en färgburk, säger Magdalena Söderlund, VD och delägare sedan 2019, och skrattar.

Hon bodde i lägenheten ovanför butiken som liten. Sprang mellan hyllorna, lekte i lokalerna utan att ha en tanke på att det en dag skulle kunna bli hennes ansvar.

I dag, 120 år efter att allt började, är hon tillbaka i lägenheten och är en del av nästa kapitel.

Grundaren Lisper Olof ”LO” Johnsson

Mannen som byggde både butik och gata

Historien tar sin början med Magdalenas farfars morfar Lisper Olof Johnsson, LO.

Han var målarmästare, men också entreprenör, musiker och idéspruta.

1905 flyttade han hem till Malung med sin fru Karolina efter ett antal år i Salatrakten och hyrde in sig i ett hus i Hole. Därifrån tog verksamheten fart. Han åkte runt och målade samt köpte in lokala möbler som han målade och sålde vidare. Det var också här som han startade Aktiebolaget L.O. Johnsson. I folkmun mer känt som Ellos färg eller Happy Homes.

Snart blev det för trångt. Familjen flyttade vidare till Grönland närmare bestämt Östra och Västra Nissa.

– Det växte ganska snabbt. De hade både bostad och verkstad där, säger Magdalena.

LO ville bygga eget och letade efter mark att köpa i Malung, men det var lättare sagt än gjort. I början av 1900-talet var det svårt att få köpa mark i Malung. Till slut fick han tag på mark där dagens begravningsbyrå ligger och en del av verksamheten flyttades hit parallellt med verksamheten i Östra och Västra Nissa.

På somrarna kunde upp till tio målare arbeta åt numera målarmästaren LO.

– Hans fru lagade mat åt alla och tog hand om barnen och butiken, berättar Magdalena.

För att samla verksamheterna letade LO efter ytterligare mark att bygga på. Han fick köpa mark mitt emot sin dåvarande verksamhet med andra ord mitt emot dagens begravningsbyrå.

1919 stod huset klart med butik i bottenplan, lägenhet på mellanvåningen och lager högst upp. Samma hus som verksamheten fortfarande bedrivs i.

Den dåvarande genomfarten gick via Grönlandsvägen och det tänkte LO ändra på. När han inte fick gehör tog han saken i egna händer. Med hjälp av folk i bygden anlade han en ny väg, Lisagatan som då var bara en kärrväg.

– Han byggde inte bara upp sitt företag, han styrde trafiken till det, berättar Magdalena stolt.

“Man skulle till Ellos”

1919 börjar även arbetsnamnet Ellos användas.

– Man sa att man skulle “till Ellos” – alltså till LO:s. Och så blev det Ellos färg, säger Magdalena.

Ett namn som levt kvar genom generationer, trots att företaget genom åren haft flera olika namn som Färgsam, Beckers Nya Hem och i dag Happy Homes.

– Kärt barn har många namn, helt enkelt.

Från allt till färg

I dag är butiken specialiserad på färg, tapet och golv. Men så har det inte alltid sett ut. Förr fanns här det mesta.

– Leksaker, porslin, möbler, gardiner, parfym… det var verkligen allt möjligt och julen var en höjdpunkt.

Skyltfönstren täcktes över och byggdes upp som små världar som sedan avtäcktes. Utanför stod en gran och inne i butiken väntade leksaker och julklappar.

– Det var ett riktigt dragplåster.

LO skapade liv runt butiken inte enbart under julskyltningen utan även med midsommarfirande och evenemang. Under Vasaloppet ringde man upp kontrollerna och satte upp åkarnas tider i skyltfönstret.

– Folk samlades här utanför för att följa loppet, säger Magdalena och pekar på ett svartvitt fotografi.

Med tiden renodlades verksamheten och kvar blev färgen. Men tanken är densamma.

– Det handlar inte bara om att sälja. Vi ska hjälpa kunderna.

Samtidigt har företaget anpassat sig till en ny verklighet, där samarbete är avgörande.

– Ensam är inte stark. Det insåg man ganska tidigt.

I dag är butiken en del av en större, medlemsägd kedja, Happy Homes, men fortfarande lokalt förankrad.

Folksamling följer Vasaloppet under 1930-talet Julen 1954

Verksamheten delas upp

Företaget har gått vidare inom familjen. När LO gick bort delades verksamheten upp. Färgdelen togs över av döttrarna, Anna-Lisa och Greta, medan sonen Bengt tog hand om möbeldelen, som då blev Lispers möbler.

Så småningom tog Leif Söderlund över färgverksamheten, följt av Per Söderlund, Magdalenas pappa.

– Pappa är fortfarande huvudägare och väldigt engagerad, säger Magdalena.

Själv klev hon in i företaget först 2019, efter flera års studier utomlands.

– Jag trodde aldrig att jag skulle flytta hem. Men jag hade inte gjort det om jag inte tänkt ta över, säger Magdalena.

Det som började med LO:s drivkraft lever fortfarande kvar.

– Genom alla generationer har företagsandan funnits där och idag har företaget växt inom andra inriktningar och branscher men grunden är densamma, säger Magdalena eftertänksamt och fortsätter.

– Det viktigaste är att vara relevant för våra kunder här. Det har alltid varit så.

Kulörerna är oändliga.

“Alla andra hade sommarlov – inte jag”

Företaget har inte bara gått i arv, det har också varit en självklar del av uppväxten. Per Söderlund minns hur det var att växa upp i butiken.

– Alla andra hade sommarlov, men inte jag. Jag jobbade här för en krona i timmen även under terminen på lördagar.

Och ibland gick det inte riktigt som planerat.

Som den gången när järnoxid spreds över lagret när fotbollsskorna testades lite för ivrigt ner i butiken.

– Det blev inte så uppskattat, säger Per med ett skratt.

Men det har också funnits större prövningar. Som när Postgatan och Lisagatan skulle breddas 1958 och hela huset fick flyttas.

Huset lyftes med domkrafter, lades på stockar och rullades sakta till sin nya plats, samtidigt som verksamheten höll öppet som vanligt.

I samband med flytten byggdes också en källare, något som inte funnits tidigare. Flytten blev ett stort projekt och skulle visa sig vara avgörande. Året därpå kom vårfloden 1959.

– Då hade vi pumpar i källaren som gjorde att vi klarade det, berättar Per.

Det är sådana historier som bevarats från generation till generation.

Butiksöppet medan huset flyttas 1958 Vårfloden 1959 påverkade ej Ellos färg tack vare nyinstallerade pumpar i källaren.

Tre dagar av firande

120 år ska inte passera obemärkt.

Den 14–16 maj firas jubileet med erbjudanden, leverantörer på plats, grill och tårta.

– Det ska vara lite feststämning. Det hör till, säger far och dotter innan de kilar vidare för att hjälpa kunderna i butiken.

Fakta: 120 år i korthet

1906 – Aktiebolaget L.O. Johnsson startas

1919 – Dagens hus byggs – “Ellos färg” etableras

1930-tal – Evenemang och julskyltningar lockar folk

1958 – Hela huset flyttas i samband med gatubreddning

1962 – Verksamheten delas: färg och möbler

1972 – Leif Söderlund tar över färgverksamheten

1996 – Per Söderlund tar över

2010-tal – Happy Homes blir varumärket utåt

2026 – 120-årsjubileum firas

Text och foto: Timea Hedlund Gamla fotografier: Ellos färg