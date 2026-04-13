Malungs cykelklubb får lokalt stipendium

Malungs cykelklubb har tilldelats Sparbanksstiftelsen Dalarnas lokala stipendium 2025. Utmärkelsen delades ut i samband med föreningens årsmöte den 19 mars.

Stipendiet uppmärksammar föreningens snabba framväxt och starka lokala engagemang. På kort tid har klubben tagit en tydlig roll i Malung, med verksamhet som sänker trösklarna till cykling och lockar fler, inte minst barn och unga, till rörelse.

En av satsningarna som lyfts fram är den nybyggda cykelbanan, som snabbt blivit en uppskattad mötesplats. Malungsbladet uppmärksammade satsningen redan i höstas, då banan väckte stor glädje och beskrevs som ett viktigt tillskott för både träning och gemenskap.

– Föreningen visar med stor tydlighet hur ideella krafter och lokal samverkan kan stärka både folkhälsa och framtidstro, säger Liselott Länsmans från Sparbanksstiftelsen Dalarna i ett pressmeddelande.

Liselott Länsmans Sparbanksstiftelsen Dalarna, Jenny Fougstedt Swedbank överlämnar

stipendiet till Mårten Dalmans kassör och Marie Wedin sekreterare Malungs Cykelklubb.

Foto: Sparbanksstiftelsen Dalarna

I motiveringen lyfts särskilt klubbens engagemang och tydliga vision fram:

“Malungs Cykelklubb är en nystartad förening som på kort tid visat prov på stort engagemang, drivkraft och gemenskap. Klubben har en tydlig vision: att få fler i rörelse – särskilt barn och ungdomar – genom glädjefylld och lättillgänglig cykelverksamhet.”

Vidare betonas att verksamheten passar både motionärer och mer tävlingsinriktade cyklister, samt att den nybyggda banan, möjliggjord genom lokala sponsorer och ideella insatser, ger barn och unga en trygg plats att utvecklas på.

Med stipendiet vill stiftelsen bidra till klubbens fortsatta utveckling och inspirera fler lokala initiativ som skapar rörelseglädje och gemenskap.

Text och foto cykelbanan: Timea Hedlund