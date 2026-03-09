OS-guldmedaljören hyllades och överraskades med idrottspris

Det var en grå och regnig dag i Malung när OS-guldmedaljören i curling Sofia Scharback återvände hem för att hyllas i sin hembygd. Men vädret spelade mindre roll. På Wille Toors torg samlades malungsbor med paraplyer och regnjackor för att fira en av bygdens allra största idrottsstjärnor.

Kommunalråden Hans Unander och Mikael Östling fanns på plats tillsammans med representanter från kommunen för att uppvakta Sofia Scharback (före detta Mabergs) efter hennes OS-guld i Milano-Cortina.

– Vi har hållit tummarna för dig och ert lag, och det är så roligt att se. Man sitter där och klämmer tummarna så man inte vet vad man ska göra. Och så pang, så är det seger, sa Hans Unander i sitt tal.

Han betonade också stoltheten över att Sofia är från bygden och fortsatt bryr sig om den.

– Du har förgyllt vår vardag. Du är alltid välkommen hem!

Som traditionen bjuder delade kommunen ut en häst. Eftersom Sofia redan har den vita Malungshästen hemma i vardagsrummet efter OS 2018, fick hon den här gången ta emot en Sälenhäst med anknytning till kommunen.

Inför publiken tackade Sofia för uppvaktningen.

– Jag blir varm i hela kroppen av att se så mycket folk. Malung är alltid mitt hem och finns längst in i mitt hjärta. Det betyder väldigt, väldigt mycket att få komma hit och fira en stund tillsammans med er.

Överraskades på restaturang

Firandet fortsatte senare under dagen på ”Woken”, där ännu en överraskning väntade.

Sofia Söderström, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, klev fram tillsammans med kultur- och fritidschef Linda Örneblad.

– Sofia blir inte av med oss i dag. Vad kan bli högtidligare än ett OS-guld? Jo, att tilldelas Årets idrottspris i Malung också, säger hon i kommunens reel på Instagram.

Beslutet om årets idrottspris togs redan den 11 februari, innan OS ens hade inletts, med motiveringen att Sofia under många år gjort idrottsliga prestationer med meriter från OS, VM och EM, och genom sin satsning satt Malung på kartan.

I motiveringen lyfts hon fram som en riktig lagspelare som ”verkligen kan sopa, curla och stjäla poäng av motståndarna”, och som med OS-guldet satte kronan på verket.

En märkbart överraskad Sofia, iförd guldhatt, tog emot priset inför släkt och vänner.

🥇 Meriter i urval

Olympiska spel

🥇 OS-guld 2026, Milano–Cortina

🥈 OS-silver 2022, Peking

🥇 OS-guld 2018, Pyeongchang

Världsmästerskap (VM)

🥇 VM-guld 2022

🥈 VM-silver 2021

🥉 VM-brons 2019

🥇 VM-guld 2018

Europamästerskap (EM)

🥇 EM-guld 2022

🥇 EM-guld 2021

🥇 EM-guld 2019

🥇 EM-guld 2018

🥈 EM-silver 2017

