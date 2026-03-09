Nu blir det lättare att sortera plasten rätt

Från och med vecka 7 fick plasten en ny plats på Vamas återvinningscentraler i Malung, Lima och Sälen. En särskild container för hårdplast (grovplast) ska göra det enklare att sortera rätt och minska mängden plast som går till förbränning.

– Upp till fem procent av det som idag slängs i restavfallet är hårdplast. Att sortera ut den är ett stort steg för att minska restavfallet, säger Benny Nilsson, miljöingenjör på Vamas.

Malung-Sälens kommun har som mål att minska restavfallsmängden med 25 procent mellan 2022 och 2027. Dessutom kommer lagkrav från 2028 på ökad utsortering av plast.

Tidigare har den här plasten oftast gått direkt till förbränning.

– Plast är gjort av fossil olja. När vi bränner den släpper vi ut fossil koldioxid. Kan vi i stället återvinna plasten och göra nya produkter av den minskar behovet av ny plast, informerar Benny.

Placeringen ska göra det lätt att göra rätt

Den nya containern står precis intill restavfallet.

– Många kommer med en släpkärra med blandade saker. Då är det lätt att allt åker i restavfall. Nu står hårdplasten bredvid, så det ska vara enkelt att göra rätt, säger Benny.

Hårdplast är plastföremål som inte är förpackningar och som till största delen består av plast. Små metalldelar spelar ingen roll, men produkter med mycket blandmaterial, som bilbarnstolar eller kylboxar, ska fortfarande sorteras som restavfall.

En del ska fortfarande i restavfallet

Toalettborstar, diskborstar och tandborstar tas i nuläget inte emot för återvinning.

– Det kan ändras framöver, men just nu ska de sorteras som restavfall, säger Benny.

Detsamma gäller exempelvis kassett-, VHS-band och CD-skivor, som är gjorda av plast som är svår att återvinna.

Leksaker som blinkar, låter eller har batteri räknas som elavfall, även om batteriet plockas ur.

Förpackning eller hårdplast?

En viktig tumregel är att en förpackning är något som haft till syfte att innehålla, skydda eller transportera en produkt. Förpackningar ska sorteras som plastförpackningar, antingen via fastighetsnära insamling eller på återvinningsstation.

Men det är viktigt att förpackningen är tömd.

– En schampo- eller deodorantflaska ska vara tömd innan den sorteras som plastförpackning. Eventuella rester av innehållet slängs i restavfall, inte i toaletten, säger Benny Nilsson.

– Är man osäker är det bara att fråga personalen. Vi hjälper alltid till.

Det här är hårdplast (grovplast)

Lämnas i containern för hårdplast på återvinningscentralen:

Plastmöbler

Plastlådor, backar och förvaringsboxar

Hinkar, baljor och plastdunkar

Blomkrukor i plast

Pulkor, stjärtlappar och plastleksaker (utan elektronik)

Plastpallar

Större plastföremål som inte är förpackningar

Tips: Små metallbeslag eller hjulaxlar gör inget.

Det här ska INTE sorteras som hårdplast

Plastförpackningar (ketchup-, schampoflaskor, glasslådor m.m.)

Mjukplast

Frigolit

Kylboxar och kylväskor

Bilbarnstolar

Elektriska produkter i plast (t.ex. leksaker som blinkar/låter eller har batteri)

Resväskor och produkter av blandmaterial

Hjälmar

Glasfiber

Plast med färgrester

Kassettband, VHS-band och CD-skivor

Tandborstar, diskborstar och toalettborstar

Tänk på!

Leksaker som blinkar, låter eller har batteri räknas som elavfall.

Förpackningar (ketchup-, schampoflaskor, glasslådor m.m.) ska sorteras som plastförpackningar.

Är du osäker? Fråga personalen på återvinningscentralen.

Text och foto: Timea Hedlund