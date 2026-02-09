Redo att dela ut kransar och hålla koll på spurten

Malungs IF har utsett årets kranskulla och kransmas till Skinnarloppet i Malung, som avgörs söndagen den 15 februari. Årets hedersuppdrag går till 16-åriga Natalie Norén och 14-årige Rickard Elfström, båda aktiva skidåkare i Malungs IF.

Foto: Skinnarloppet

Att få överlämna kransarna vid Skinnarloppet är en ärofylld tradition med lång historia.

Rickard har haft skidor på fötterna nästan hela livet. Redan vid tre–fyra års ålder började han åka och minns fortfarande de första tävlingarna runt Perjostjärn i Malungsfors.

– När man var klar fick man varm saft och kakor. Det var mysigt, säger han.

I dag åker Rickard fortfarande mycket skidor, både längdåkning och slalom, och deltar regelbundet i klubbens serietävlingar. Under Skinnarloppshelgen åker han själv nattloppet och erkänner att uppdraget som kransmas känns lite nervöst.

– Tänk om det blir spurt och jag inte hinner fram i tid. Då får jag lämna över kransen efter målgången, säger han eftertänksamt.

Natalie går ekonomiprogrammet på gymnasiet och har tidigare tävlat flitigt i längdskidor. Hon har bland annat genomfört Nattvasan, men har de senaste åren lagt tävlingsskidorna på hyllan och ägnar sig mer åt fotboll och arbete som funktionär vid skidtävlingar.

– Det känns ärofyllt att få vara kranskulla. Jag hoppas bara att jag inte fäller någon om det blir trångt vid målgången, säger hon med ett skratt.

Skidåkningen har ändå en fortsatt plats i hennes liv, särskilt i lugnare former.

– Det roligaste är att åka längdskidor på fjället. En solig vinterdag, när det är stilla och lugnt, det är oslagbart, säger Natalie.

Både Natalie och Rickard ser fram emot att få vara en del av Skinnarloppets tradition och bidra till stämningen när årets åkare går i mål i Malung.

Text: Timea Hedlund Foto: Skinnarloppet