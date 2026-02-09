Vad ska man tänka på inför gymnasievalet?

Kajsa Eriksson är 17 år och går andra året på Innebandy NIU (red. anm. nationell idrottsutbildning) på Mora gymnasium. Hon läser ekonomiprogrammet med inriktning juridik.

Hur trivs du på ditt gymnasium?

– Jag trivs bra, det finns många likasinnade och det är roligt att kunna kombinera innebandyn med skolan.

Varför valde du just det här programmet och den här skolan?

– Den främsta anledningen till att jag valde Mora är att jag får spela innebandy på skoltid. Ekonomiprogrammet valde jag för att det verkade mest intressant, då det innehåller ämnen som juridik.

Vad har varit mest positivt överraskande sedan du började gymnasiet?

– Hur lätt det faktiskt har varit att gå från att bo hemma till att bo i en egen lägenhet tillsammans med en kompis. Det har också varit jättekul att lära känna nya människor med samma intressen. Skolan blir också roligare när man får välja inriktning och program själv. Dessutom har vi bra lärare.

Finns det något du saknar eller tycker är utmanande?

– Det jobbigaste är att maten inte står på bordet när man kommer hem efter träningen. Man måste planera och fixa allt själv, som att handla, tvätta och städa. Men man kommer in i det efter ett tag.

Vilka är för- och nackdelarna med att studera på annan ort, men ändå nära hem?

– Nackdelen är att man är längre från familj och vänner hemma. Men fördelen är att man får större möjlighet att nå sina drömmar och träffa många nya människor. Det har också underlättat att det inte är så långt hem – man vet att man kan åka hem om det skulle behövas. Jag kan åka hem ganska ofta när vi inte har matcher.

Vilka råd vill du ge till nior som ska välja gymnasium?

– Välj något som du tycker är roligt, även om det innebär att du måste flytta långt. Man mår bäst av att vara med likasinnade och göra det man tycker är kul. Även om det känns läskigt är det alltid värt ett försök. Malung finns alltid kvar om man skulle ångra sig. Jag tycker att man ska upptäcka världen!

Text: Timea Hedlund Foto: Privat