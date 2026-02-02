Spa Kurbits – värme möter pudersnö

Högst upp i Hotell Kurbits doftar det svagt av ask, asp och cederträ blandat med eteriska oljor. Här har Lena och Gustav Eriksson skapat en liten men genomtänkt spa-oas med grön marmor, ljusa träsnickerier och ett dämpat, omfamnande ljus som får axlarna att sjunka redan i dörren. Allt är formgivet för att kännas nära naturen – och nära Kläppen.

Duschrummen har samma harmoniska ton med trä och sten, och i bastudelen får sinnena växla mellan mjuk fuktvärme och fjällutsikt. Fjällbastun är mild och rund i ut­trycket, med svängda lavar och en temperatur runt 55 grader. Här sitter man med blicken ut över Kläppens backar, medan aromasitt­ningar med dofter av tall, örter och citrus får värmen att kännas extra len.

På andra sidan ligger Skogsbastun, hetare och torrare, med rakare lavar, pärt på väggar­na och utsikt mot de ståtliga tallarna. Här är värmen mer intensiv – ett klassiskt basturum för den som vill ha skogen i ögonhöjd och värmen i kroppen.

– Man sitter här och ser rakt ut över skogen. Du är inte instängd, utan omgiven av naturen åt båda håll, säger Lena.

Mellan basturummen hänger en ishink för den som vill få en sval dusch mellan sittningarna. Men det som verkligen gör Spa Kurbits unikt är snörummet – det första i sitt slag i Norden. Temperaturen ligger konstant mellan fem och tio minusgrader, och väg­garna täcks av mjuk, nyproducerad Kläppensnö året runt. Här möts huden av en klar, upppiggande kyla, en stilla kontrast till bastuns värme och en upplevelse som känns både lekfull och djupt uppfriskande.

I relaxen väntar gungande soffor längs pastellgrö­na väggar och en liten eldstad som sprider ett varmt sken. Här kan gäster slå sig ner med ett glas bubbel, en hälsodryck eller något från den lilla menyn och låta värmen sjunka in efter bastun och snörummet.

I behandlingsrummen arbetar spaterapeuten Je­lena Haboulan, med erfarenhet från storstäder men hjärtat förankrat i naturen. Hon erbjuder ansikts­behandlingar, vitaminkurer och japansk head spa – en behandling som börjar med varm oljemassage i hårbotten och fortsätter med peeling, rengöring och tryckmassage över nacke och axlar. Under vintersäsongen ansluter också en massageterapeut som erbjuder klassiska massagebehand­lingar.

– Det handlar om avslappning på djupet. Många går härifrån med ett nytt lugn i blicken, säger Lena. För familjen Eriksson är Spa Kurbits mer än ett koncept – det är en plats för återhämtning, skapad med omsorg och värme. Kanske är det inte fjällens största spa, men det är personligt, familjärt och alldeles eget.

Lena Eriksson har tillsammans med maken Gustav skapat en mysig spa-oas.

Foto: Kläppen

Text och foto: Timea Hedlund