Bilkompanietdagen blev en folkfest – EPA-ungdomar och välgörenhet i fokus

Doften av nygrillade hamburgare spred sig över parkeringen utanför Bilkompaniet i Malung. Röken steg från grillen där Lions-medlemmar arbetade för fullt, samtidigt som bilar tvättades i ett jämnt tempo.

Bakom grillen stod Ulf Oskarsson och intill pågick biltvätten där intäkterna gick till Lions viktiga arbete.

– Allt vi får in går tillbaka ut i samhället, berättar Ulf.

Lions stöttar bland annat skoterklubben i arbetet med att restaurera leder som kan användas året runt, liksom Öje vinterarena och den lokala ridklubben. Även privatpersoner kan ansöka om stöd.

– Vi riktar oss mycket till ungdomar. Det kan handla om studieresor eller andra projekt, men vi vill att det ska finnas ett syfte och att det ger något tillbaka, poängterar Ulf.

Lions verksamhet bygger helt på ideellt arbete. Medlemmarna betalar själva sina omkostnader och varje insamlad krona går vidare till hjälpinsatser.

– Vi är runt 20 medlemmar, men vi behöver bli fler, säger Ulf.

Förutom lokala insatser deltar Lions också i internationellt hjälparbete, bland annat genom stöd till Ukraina i form av generatorer, kaminer och livsmedel.

Biltvätt och burgare för en hundring – till förmån för Lions.

EPA-träff lockade ungdomar

Utanför Bilkompaniets verkstad strömmade en EPA-version av 90-talshiten “Du är så yeah, yeah, wow, wow” ur högtalarna. Här förberedde Jonna Fridholm och Sandra Grellsgård från Malungs kyrka dagens ungdomsaktivitet, EPAKUL.

25 ungdomar med 15 EPA-traktorer samlades för att delta i tipspromenaden. Efter genomförd runda väntade både hamburgare, godispåse och utlottning av fina priser.

– Vi har inspirerats av EPA-kurragömma men utvecklat det till en tipspromenad, berättar arrangörerna.

Inne i verkstaden hade en gammal bil hissats upp av Bilkompaniets Sören Matsson, där ungdomarna fick klura på utslagsfrågor om bildelar.

Säkerhet i fokus

På plats fanns även Motorförarnas Helnykterhetsförbund. Här visades bland annat hur mycket alkohol olika drycker innehåller och vad som händer vid en krock.

– Vi demonstrerar vad som händer med en bilbarnstol som inte är fastspänd vid en kollision i så låg hastighet som 7 km/h, berättar Anders Wärmedal.

“Mycket nöjd med dagen”

Sören Matsson från Bilkompaniet var mer än nöjd med arrangemanget.

– Det har varit en bra dag. Jag är mycket nöjd, säger han.

Bilkompanietdagen var en del av en aktivitetsvecka med provkörningar och kampanjer, där lördagen hade särskilt fokus på ungdomar och samverkan.

– Vår ambition är att bjuda på en kul och trevlig dag. Och det är extra roligt att se så många ungdomar här, säger han.

Besökare kunde provköra hela Volvos modellprogram, från elbilar till hybrider.

– Intresset är ganska jämnt, ungefär 50–50 mellan el och hybrid. Men elbilarna ökar igen, säger han.

Samarbete i centrum

Evenemanget var ett samarbete mellan Bilkompaniet, Lions och Malungs kyrka.

– Lions får alla intäkter från hamburgare och biltvätt och vi står för kostnaderna. Det är ett sätt att bidra, säger Sören Matsson.

Och just samarbetet är något han lyfter som särskilt viktigt.

– Det är tillsammans vi gör det här. Det skapar både gemenskap och nytta för bygden.

Text och foto: Timea Hedlund