Vad ska man tänka på inför gymnasievalet?

Vidar Gråbo Wigander flyttade till Malung från Dala-Floda. Han går andra året på Malung-Sälens gymnasieskola och läser försäljnings- och serviceprogrammet med hockeyprofil.
- Hur trivs du på ditt gymnasium?
– Jag trivs väldigt bra på MSG! Jag kombinerar skolan med hockeyn och har hockeyträning fyra dagar i veckan på schemat. Utöver det spelar jag i J18, tränar tre-fyra gånger i veckan med dem och får även chans att testa på isträning med J20.
- Varför valde du just det här programmet och den här skolan?
– Jag valde försäljnings- och serviceprogrammet för att det passar mig. Jag är väldigt social och vi har många praktiska lektioner. I tvåan och trean har vi APL två dagar i veckan och får prova på ”jobblivet” lite mer. Dessutom får vi driva ett UF-företag.
- Vad har varit mest positivt överraskande sedan du började gymnasiet?
– Lärarna! De känns inte riktigt som lärare utan mer som kompisar. Man kan prata med dem om allt mellan himmel och jord. Det passar mig bra.
- Finns det något du saknar eller tycker är utmanande?
– Jag saknar inget speciellt, men att flytta hemifrån var en utmaning. Det är viktigt att ha stöd hemifrån, för man får hemlängtan ibland. Eftersom vi ofta har match på helgerna är det inte alltid lätt att åka hem, men när jag kan, försöker jag komma hem. Det är skönt att få maten serverad och bara ta det lugnt i några dagar.
- Vad är det bästa med att studera i Malung?
– Det bästa med Malung är gemenskapen, både i och utanför skolan. Man hittar alltid någon att vara med och det är nära till olika aktiviteter. För oss som spelar hockey är ishallen verkligen uppskattad. Man har alltid tillgång till den och kan dra ihop kompisgänget för att åka skridskor.
- Vad råd vill du ge till nior som står inför sitt gymnasieval?
– Välj det du tror passar dig. Välj inte en linje bara för att någon säger att den är bra eller för att en kompis har valt den. Ta reda på olika program, försök att besöka skolan och välj något du kan tänka dig att jobba med i framtiden.
Text och foto: Timea Hedlund