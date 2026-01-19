Vad ska man tänka på inför gymnasievalet?

Signe Lindstrand fyller 17 år i maj. Hon är uppvuxen i Malung och går första året på samhällsvetenskapsprogrammet på Malung-Sälens gymnasieskola.

Hur trivs du på ditt gymnasium?

– Jag trivs väldigt bra, både på skolan och med programmet. Jag har en bra klass, bra lärare och får läsa något jag verkligen är intresserad av.

Varför valde du just det här programmet och den här skolan?

– Jag valde att gå samhällsvetenskapsprogrammet eftersom ämnena passar mig bra, då jag gillar SO-ämnena mycket. Sedan lockade även ämnena man läser om man går beteendevetenskap, så som psykologi och sociologi. Då får man lära sig mycket om hur människor fungerar, vilket passar mig bra då jag tror att jag vill jobba med människor i framtiden.

Vad har varit mest positivt överraskande?

– Lärarna. Det ställs högre krav, men de är samtidigt avslappnade och glada så länge man gör sitt bästa. Man får en väldigt bra relation till många av dem.

Finns det något du saknar eller tycker är utmanande?

– Det mest utmanande är nog tempot. Allt går väldigt mycket fortare under gymnasiet jämfört med högstadiet. På matten gör vi till exempel ett ”delkapitel” per lektion medan på högstadiet hade vi en hel vecka på oss. Så det gäller att hänga med och ta eget ansvar ifall man ligger efter.

Vad är det bästa med att studera i Malung?

– Det är min hembygd, som jag trivs väldigt bra i. Det är en bra blandning mellan att ”alla känner alla” och att det ändå kommer nya människor.

Vilka råd vill du ge till nior som ska välja gymnasium?

– Mitt tips till niorna är att inte stressa! Välj det du är intresserad av, och om du inte vet eller det blir fel är det oftast enkelt att byta spår. Ifall du i framtiden vill ha ett yrke som visar sig inte passa så bra med ditt gymnasieval är det inte hela världen. Många gör det till en mycket större grej än vad det bör vara, för i slutändan så kommer det att lösa sig!

Text och foto: Timea Hedlund