Vad ska man tänka på inför gymnasievalet? 

I en artikelserie låter Malungsbladet gymnasielever berätta om sina erfarenheter och ge råd till nior som står inför valet.

Foto: Privat

Möt 16 åriga Emma Nordqvist som flyttade ensam till Örebro för att satsa på en karriär som fotbollsmålvakt. Hon går första året på Samhällsprogrammet med NIU (red.anm. nationell idrottsutbildning) fotboll på Grillska gymnasiet.

Hur trivs du på ditt gymnasium?

– Jag trivs oerhört bra. Det är jättekul att kunna kombinera skola med idrott och få träning på elitnivå. Vi har också väldigt bra sammanhållning i klassen och bra lärare.

Varför valde du just det här programmet och den här skolan?

– Samhällsprogrammet passade mig och kändes intressant. Jag valde ett fotbollsgymnasium för att kunna utvecklas och nå så högt som möjligt inom fotbollen. Grillska kändes bra direkt på try out i november 2024.

– Något jag verkligen uppskattar är att skolan är så generös. Vi som flyttat hit får ta med matlådor från matsalen efter lunchen, vilket är guld värt när man har mycket träning och lite tid att laga mat.

Vad har varit mest positivt överraskande?

– Att jag fått så många nya vänner och att man lär sig ta ansvar för sig själv när man flyttar hemifrån. Jag var lite orolig för hur det skulle bli, men det har gått jättebra.

Finns det något du saknar eller tycker är utmanande?

– Jag saknar såklart familj och vänner hemma i Malung. Det kan också vara svårt att få tid till allt när det är mycket träning, plugg och vardagssysslor, men man får det att funka.

Vilka är för- och nackdelarna med att studera på annan ort?

– Fördelarna är att man lär sig ta ansvar och träffar nya människor. Det blir som en försmak på vuxenlivet.

– Nackdelen är väl att det inte alltid står varm mat på bordet när man kommer hem från träningen. Men jag trivs väldigt bra med att bo själv.

Vilka råd vill du ge till nior som ska välja gymnasium?

– Våga testa. Din hemort finns alltid kvar, men den här chansen får du bara en gång. Och gör inte som kompisarna. Gå din egen väg. Fråga dig själv: vad vill jag? Lyssna på dig själv.

Text: Timea Hedlund