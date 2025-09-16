Fjällandskap på Malungs bibliotek

Konstnären Meg Ersbacken Engman ställer ut i Malungs bibliotek 12 september–12 oktober. Hon är utbildad på Konstfack i Stockholm, har varit yrkesverksam konstnär i hela sitt liv och är känd för sin avancerade batikteknik med upp till 40 färgbad.

På utställingen möter besökaren akvareller, oljemålningar och unika stamtavlor. De sistnämnda är en form av collage där akryl, akvarell och pappersavtryck vävs samman till bilder som lockar betraktaren nära, på jakt efter de dolda berättelserna i landskapet.

Akvarellerna och oljemålningarna skildrar främst fjällandska Marsfjället och Abisko. Meg reser gärna norrut för att fånga färger och former på plats. Inspirationen bär spår av akvarellmästaren Arne Isacssons teknik, där valet av tjockt papper spelar en avgörande roll för färgernas samspel.

Text: Timea Hedlund Foto: Helen Rabnor