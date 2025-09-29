Återvinningens dag uppmärksammas i Sälen

Den 29 september kl. 14–19 bjuder Vamas, Vatten & Avlopp i Malung-Sälen AB, in till Återvinningens dag på Sälfjällets återvinningscentral. För första gången hålls evenemanget i Sälen, efter att ha arrangerats i Malung de senaste tre åren.

Vamas jobbar för fullt med projektet Fastighetsnära insamling. Besökarna får möjlighet att klämma och känna på de nya kärlen som ska införas i kommunen under 2025–26. Även sopbilarna visas upp med möjlighet att kika inuti.



– Det är inte bara en tunna i bilen, utan flera olika fack där avfallet hålls isär, berättar Ulrika Eliason, chef för Återvinningstjänster på Vamas.

Förutom visningar och samtal med personalen blir det tipspromenad, lekar, tävlingar med fina priser och fika. Det är också ett bra tillfälle att reda ut vanliga myter, menar Amelie Fogstedt, kommunikatör på Vamas:



– Många tror att det inte spelar någon roll om man sorterar, men det gör det verkligen. Ju mer vi sorterar ut, desto mindre går till förbränning och desto mer material kan återvinnas.

Text: Timea Hedlund Foto: Dennis-Vermeulen