Söndagen den 21 september är det dags för kyrkoval. Alla medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt 16 år har möjlighet att vara med och avgöra vilken riktning kyrkan ska ta – inte bara här i Malungs och Lima-Transtrands församling, utan i hela det svenska kyrkolandskapet.

Kyrkan är närvarande i människors liv på många sätt. Här firas dop, konfirmationer, bröllop och begravningar, men kyrkan är också en viktig del av vardagen. Församlingarna erbjuder öppna förskolor, körer och mötesplatser för alla åldrar, liksom stöd till människor som behöver någon att tala med. Kyrkan bär dessutom ett gemensamt kulturarv, arbetar för klimatet och är en av Sveriges största biståndsaktörer internationellt.

Kyrkovalet är speciellt eftersom det inte handlar om politiska partier i vanlig mening, utan om nomineringsgrupper. Bakom dem finns både etablerade partier och fristående grupper som vill påverka hur kyrkan styrs och utvecklas framåt.

När du lägger din röst får du vara med och bestämma på tre nivåer: lokalt (vit valsedel), regionalt (rosa valsedel) och nationellt (gul valsedel).

Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna i din lokala församling. Det kan gälla allt från aktiviteter för barn och unga till diakoni för människor i svåra situationer eller hur musiklivet ska se ut.

Stiftsfullmäktige fungerar på regionnivån och stöttar församlingarna till exempel med kyrkorenoveringar eller utbildningar.

Kyrkomötet är Svenska kyrkans motsvarighet till riksdagen, där de stora nationella frågorna avgörs.

Kyrkfrukost i våras på S:t Olofsgården i Malung.

På röstkortet står det vilken vallokal som gäller för dig. På valdagen behöver du ta med röstkortet och din legitimation. Men du kan också förtidsrösta från 8 september på församlingsexpeditionen i Malung. För röstningslokalernas öppettider i norra kommundelen se Lima-Transtrands församlings annons. Det går även att brevrösta (senast 19 september inom Sverige) eller rösta med bud om du inte själv kan ta dig till lokalen.

Även om kyrkovalet inte får lika mycket uppmärksamhet som riksdagsvalet, är det ett tillfälle att påverka en organisation som betyder mycket i vardagen – både för den som regelbundet går i kyrkan och för den som mest möter kyrkan i livets stora stunder.

Hur tänker du rösta?

Vad är viktigt för dig i kyrkans verksamhet?

Varför ska man rösta?

Yvonne Svensson, 64

– Jag kommer att förtidsrösta

– Kyrkan fyller en viktig funktion. De finns alltid där och värnar extra om de svaga och de mest utsatta. Man behöver ej vara religiös för att ta del av deras utbud.

– Det är viktigt att man gör sin röst hörd för kyrkans kvarlevnad.

Maria Hagström, 49

– Jag kommer att rösta på valdagen.

– Kyrkan har något för alla åldrar.

– Det är våra kristna värderingar som samhället är byggt på och det är vår demokratiska rättighet att rösta.

Theo Pettersson Döl, 21 och Måns Kullander, 21

– Jag kommer inte att rösta, inte jag heller

– Vet inte riktigt vad man ska rösta om. Jag såg kuvertet men visste inte riktigt vad det var.*

*Malungsbladet har varit i kontakt med ett tiotal ungdomar och unga vuxna som inte kommer att rösta eftersom de inte vet vad kyrkovalet är för något.

Text och foto: Timea Hedlund