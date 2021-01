Hustillverkaren ”Larsson-Hus” har varit verksamma sedan mitten av 50-talet: ”Inget av våra hus är det andra likt, vi bygger efter varje kunds egna önskemål.”

En vänlig nybliven husägare har lånat ut nyckeln för att vi denna dag ska få gå in i ett genuint och äkta Larsson-Hus. I det här huset kommer virket från Rågsvedens sågverk i Äppelbo. När det gäller kök så samarbetar Larsson-Hus ofta med en lokal finsnickare från Lima, men just detta kök kommer från Avesta, som ju ändå är inom Dalarnas gränser. Trappan kommer från Rättvik, lister och salningar från Torgås. Projekteringen av VVS och all invändig målning har gjorts av olika företag från Malung. På näst intill varje dörr har en lokal dekorationsmålare från Lima handmålat unika kurbitsar. Listan kan göras ännu längre, men då skulle inte denna artikel räcka till. Lokalproducerat är det i alla fall – in i minsta detalj.