Vad betyder egentligen möllga, mahi och vithâl? I sin nya bok Lär dig tala skinnarmål öppnar malungsförfattaren Ulrika Lissmyr dörren till skinnarnas fascinerande språkvärld. Med ord, meningar och teckningar av lokala skolbarn vill hon föra ett unikt kulturarv vidare till nya generationer.

Boksläpp i somras.

Boken kom ut i somras och har redan väckt både nyfikenhet och förundran.

– Den har tagits emot väl och med stor förundran. Inga oväntade reaktioner, för i detta skinnarmål är allt oväntat, skulle jag vilja säga, berättar Ulrika med glimten i ögat.

En fråga som ofta dyker upp är hur skinnarna över huvud taget kunde tala det märkliga språket flytande.

Skinnarmålet utvecklades ur malungsmålet och användes av de kringvandrande skinnarna från Malung, bland annat för att bevara sina yrkeshemligheter. Genom att förändra stavelser, kasta om ljud och använda så kallad backslang skapade de ett språk som var närmast obegripligt för utomstående.

– Det är inte bara att byta plats på stavelserna. Därför tycker jag att det är ett svårt språk, men samtidigt väldigt spännande och fascinerande.

I boken får läsaren bekanta sig med både vardagliga ord och längre meningar. Här finns också berättelser om skinnarnas språkliga finurligheter och hur det välbekanta ordet fika en gång uppstod.

En oväntad början i På spåret

Ulrikas intresse för skinnarmålet har funnits länge, men fick ordentlig fart när hon 2011 skulle medverka i SVT På spåret. Inför inspelningen sökte hon upp Eli Lennart Johansson i Malungsfors, som sades vara en av de sista som fortfarande talade skinnarmålet flytande.

Vid hans köksbord fick hon ta del av gamla ord, uttryck och berättelser. Bland annat lärde hon sig en gammal, ganska fräck ramsa som hon bestämde sig för att överraska Fredrik Lindström med.

När tv-teamet fick höra ramsan ville de genast ha med den i programmet. Tanken var egentligen bara att ge Fredrik en rolig hälsning, men överraskningen blev så uppskattad att den fick en plats i inspelningen.

Först fick Fredrik höra ramsan på skinnarmål:

”Ä nasfi hint e kolomoväti i lehä dideli käri, sôm göa esäkä geöfnägrer sôm nodu i dino potil.”

Och sedan på svenska:

”Det finns inte ett lokomotiv i hela Sveriges rike som har sån kraft som du i din röv.”

– Den du, Fredrik!

I bokens efterord berättar Ulrika med humor om hur hon fick lite panik när hon insåg att ramsan faktiskt skulle användas. Den hade ju mest varit tänkt som en kul hälsning till den dialektintresserade programledaren.

Ulrika Lissmyr tillsammans med två av pojkarna som deltog i projektet Skinnarbygdens Blötpojkar.

Barnens bilder fick plats i boken

Den nya boken har vuxit fram ur projektet Skinnarbygdens Blötpojkar, där närmare 70 elever i årskurs tre från Blomsterbäckskolan och Malungsfors skola har fått fördjupa sig i skinnarnas liv och historia.

Projektet genomfördes tillsammans med fyra lärare, där Ingalill Hården Hermansson på Blomsterbäckskolan var Ulrikas kontaktperson och en viktig drivkraft i arbetet.

Eleverna fick söka information om blötpojkarna, undersöka om det funnits skinnare i den egna släkten och lära sig mer om hur skinnarna levde och arbetade. Därefter skrev de berättelser och skapade illustrationer. Arbetet uppmärksammades genom en utställning på Galleri Grönland i maj förra året, och ett urval av barnens teckningar har nu också fått plats i boken.

För Ulrika är samarbetet med skolorna en viktig del i arbetet med att föra historien vidare. Redan 2011 skrev hon Blötpojken och stjärnhimlen, en bok som sedan dess delats ut till kommunens tredjeklassare i samband med hennes författarbesök.

Flera hundra ord kan bli en ny bok

Arbetet med Lär dig tala skinnarmål har också lett till nya idéer. Under researcharbetet har Ulrika samlat på sig omkring 300–400 ord på skinnarmål.

– Jag var tvungen att skriva ner massor av ord och till slut blev det en hel ordlista. Och det finns ju mer att skriva ner.

Ordlistan har redan väckt intresse och nu finns funderingar på att ge ut en särskild ordbok.

Det är något som ligger Ulrika varmt om hjärtat. Mycket lite av det gamla skinnarmålet finns dokumenterat och hon har själv fått leta och lusläsa det material hon kunnat hitta.

– Min förhoppning är att skinnarmålet ska lyftas fram ännu mer i framtiden och att jag ska få möjlighet att arbeta vidare med det i nya projekt. Den här boken är bara början, Säger Ulrika förväntansfullt.

Med sin bakgrund som lärare vill hon göra historien både tillgänglig och lustfylld, gärna med tidsresor, berättelser och spännande rekvisita.

– Jag vill visa upp skinnarmålet för världen på ett lockande, roligt och rättvist sätt. Jag brinner för att lyfta fram vår historia, säger hon med eftertryck.

Lär dig tala skinnarmål finns bland annat att köpa hos Petterssons Foto i Malung och direkt av Ulrika Lissmyr.

Text: Timea Hedlund Foto: Lisa Larsson