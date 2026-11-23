Elin Lissel, 18 år, från Malung går tredje och sista året på ekonomiprogrammet med fotbollsinriktning vid Alice Lundsgymnasiet i Borlänge. För att kunna satsa på fotbollen flyttade hon hemifrån redan som 16-åring och bor sedan dess i egen lägenhet. Under sina första två år i Borlänge spelade hon i Islingby IK, men har nu gått över till Kvarnsvedens IK.

Hur trivs du på ditt gymnasium?

– Jag trivs väldigt bra! Jag har hamnat i en jättebra klass där många har samma intressen. Eftersom jag går en nationell idrottsutbildning (NIU) har vi alla idrotten gemensamt, vilket har skapat en fin sammanhållning.

Varför valde du just det här programmet och den här skolan?

– Jag ville gå ett högskoleförberedande program och tyckte att ekonomiämnena verkade intressanta och passade mig. Det var också ett stort plus att kunna kombinera skolan med fotbollen. Skolan verkade bra och var det enda alternativet där jag kunde läsa ekonomi med fotbollsinriktning.

Vad har varit mest positivt överraskande sedan du började gymnasiet?

– Alla fina vänner jag har fått och som har kommit mig väldigt nära! Men också alla nya utmaningar och erfarenheter. Att flytta hemifrån som 16-åring har lärt mig mycket om att ta ansvar, bli självständig och klara mig på egen hand.

Finns det något du saknar eller tycker är utmanande?

– De första tre månaderna var ganska tuffa. Det var en stor omställning att flytta från familjen till en egen lägenhet 13 mil hemifrån. Plötsligt fanns inte familjen och kompisarna där på samma sätt längre. Det var också mycket ansvar att bo själv. Allt från att tvätta, diska och städa till att laga mat och se till att komma upp till skolan på morgonen.

Vad ser du som för- och nackdelar med att studera på annan ort?

– Den största nackdelen var nog att det var så tufft i början, men det är viktigt att ge det tid. Med tiden blev allt enklare och jag började trivas riktigt bra. Flytten har gett mig många värdefulla erfarenheter. Jag har blivit mer självständig, lärt mig ta ansvar och vuxit som person. Dessutom har jag fått vänner för livet.

Hur var det att flytta hemifrån? Har du kunnat åka hem på helgerna?

– Jag bodde själv i lägenheten redan från början. Under den första tiden åkte jag hem ganska ofta på helgerna och det gör jag fortfarande när jag har möjlighet. Mamma och pappa kommer också alltid och tittar när jag spelar hemmamatch och passar då på att hälsa på. En stor fördel har varit de bra bussförbindelserna mellan Malung och Borlänge. Det har gjort det enkelt att åka hem när jag har velat.

Hur har du löst det med maten? Lagar du matlådor eller får du med dig mat hemifrån?

– Det varierar lite. Ibland lagar jag mat själv på måndagarna och gör matlådor för hela veckan. Andra gånger tar jag med mig matlådor hemifrån. Det beror lite på vad jag känner för och orkar med. Jag vet att jag alltid kan få med mig mat hemifrån om jag vill, vilket känns skönt. Vi som går NIU har också möjlighet att få matlådor från skolan.

Vad har du för tips eller råd till nior som står inför sitt gymnasieval?

– Mitt bästa tips är att göra det du själv vill och våga tro på det! Våga flytta om det är vad du vill. Man kan alltid flytta hem igen. Och ge det tid, även om det känns jobbigt i början. Oftast blir det bättre med tiden.

Du tar studenten till våren. Vad har du för framtidsplaner?

– Först ska jag fira studenten rejält, spela fotboll och ta vara på mitt sista sommarlov! Vad som händer till hösten vet jag inte riktigt än.

Text: Timea Hedlund Foto: Isabel Holmgren