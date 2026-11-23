Från somrarna med Skinnarspelet till en stämningsfull julkonsert i Tyngsjö kyrka. Sonja Aldén har fått en alldeles särskild relation till Malung. Så stark att kärleken till bygden och det lugnare livet faktiskt har bidragit till familjens beslut att lämna Stockholm. Men först väntar en kväll fylld av julmusik, värme och välbekanta melodier.

Sonja Aldén gästar Tyngsjö kyrka den 12 december. Foto: Magnus Ragnvid

Den 12 december kommer Sonja Aldén till Tyngsjö kyrka för att sprida julstämning tillsammans med pianisten Jan Haars och den nybildade Decemberkören. På programmet står både traditionella julsånger, några av Sonjas egna låtar och musik som kanske inte i första hand förknippas med julen.

– Det blir en kväll av varm julstämning och vackra toner, både välbekant och kanske någon överraskning, berättar hon.

Bakom konserten står Tyngsjö bygdegårdsförening, som fick mersmak efter förra årets stora arrangemang, Lussibrud. Då fick föreningen värdefull erfarenhet av att planera och genomföra ett större evenemang, men också uppleva vilken kraft det finns i bygdens ideella engagemang.

– Vi lärde oss väldigt mycket förra året och märkte hur duktiga folk är på att ställa upp. Det gav mersmak och vi började fundera på vad vi skulle kunna hitta på härnäst, berättar Mats Cargård.

Idén om en julkonsert växte fram i samtal med Jeanette Lundin från Clock Time, som har stark anknytning till Tyngsjö. Hon kände Sonja sedan tidigare och tog kontakt med henne. Sonja nappade på förslaget och planeringen tog fart.

Även den här gången är det många som hjälps åt. Förutom föreningens ideella krafter får arrangemanget stöd av bland andra Malungs församling, kommunens kulturförvaltning och lokala företag.

– Det är fantastiskt att så många vill vara med och bidra, säger Mats.

För att allt ska flyta smidigt har föreningen också tänkt till kring det praktiska. Besökarna kan parkera vid bygdegården, där det ordnas skytteltrafik till kyrkan med hjälp av Annicas Taxi. Den som vill komma i god tid kan dessutom passa på att njuta av en fika eller nygräddad våffla i bygdegården, där serveringen öppnar redan ett par timmar före konserten och håller öppet även efteråt.

Kyrkportarna slås upp klockan 16.15 och där väntar varm glögg för att välkomna publiken in i julstämningen.

En kör särskilt för kvällen

En av kvällens lite mer speciella inslag är Decemberkören, som har bildats just för konserten. Det var Sonja själv som under sommaren framförde önskemålet om att få sjunga tillsammans med en kör.

Åke Edvinsson tog då kontakt med Ulrika Ryssmats, organist och körledare i Malungs församling samt samlade omkring 15 sångare från malungstrakten. Flera har tidigare körvana och några har även en koppling till Sonja genom Skinnarspelet.

– Det är inte den vanliga kören utan en för tillfället ihopsatt kör. Bland annat är Jesper Karelius från Skinnarspelet med. Det känns väldigt roligt! säger Sonja.

Körmedlemmarna har fått inspelade sångstämmor att öva på hemma och repetitionerna är nu i full gång. Sonja är kvällens solist, medan kören medverkar i ungefär hälften av sångerna.

Pianisten Jan Haars ser fram emot konserten och tycker att Tyngsjö kyrka är en perfekt plats för julmusiken.

– Det är helt rätt lokal. Kyrkan ligger så fint och det finns en speciell känsla där. Julen är ju också en kyrklig högtid, så allt passar väldigt bra ihop.

Sonja Aldén tillsammans med pianisten Jan Haars och Esther Lindström Haars vid Skinnarspelscenen i somras. Foto. Privat.

Julmusik som sprider ljus

För Sonja är julmusiken något alldeles speciellt. Trots alla julkonserter genom åren har hon inte tröttnat på de välbekanta melodierna.

– Det är något med stämningen och det hoppfulla budskapet. Om ljuset som lyfter och omsluter oss i mörkret.

Och det finns en sång som har en alldeles särskild plats i hennes hjärta.

– Jag älskar klassikern ”Jul, jul, strålande jul”. När jag hör den så är det verkligen jul för mig.

Att få framföra musiken i en kyrka gör upplevelsen ännu starkare, tycker hon.

– Jag älskar att sjunga i kyrkor och själva kyrkorummet inbjuder till att vara lyssnande och ta emot budskap. Därför känns det alltid lite mer närvarande och intimt i en kyrka.

Julminnen med doft av Janssons välsignelse

Julen har alltid haft en speciell plats i Sonjas liv. När hon tänker tillbaka på barndomens jular är det framför allt en stund vid middagsbordet som dröjer sig kvar.

– Jag minns att pappa läste julevangeliet för oss där vi satt runt middagsbordet. Det var alltid en speciell känsla och man visste att man efter det skulle få gå upp till granen och titta under den.

En julklapp minns hon särskilt väl.

– En jul fick jag en leksaksspis, och den älskade jag!

Och så finns förstås dofterna som hör julen till. Inte minst mammans Janssons frestelse, som i familjen fått ett något mer högtidligt namn.

– Mamma brukar kalla den för ”Janssons välsignelse”!

Även i dag är Sonja familjens stora julfixare, även om hon numera har god hjälp av barnen. Den yngsta delar hennes förtjusning i att plocka fram julpyntet, medan den äldsta ser till att en särskild tradition inte glöms bort.

– Min äldsta brukar alltid efterfråga och mana på att vi ska göra det årliga pepparkakshuset.

Med en fullspäckad decemberkalender gäller det dock att vara ute i god tid för att hinna njuta av julstöket.

– Det brukar åka upp lite pynt redan i november. Jag älskar uttrycket ”Novent”, alltså i väntan på advent!

Arkivbild Skönsjungande Sonja Aldén under Kyrkokonserten i Malungs Kyrka 2023.

Skinnarspelet blev början på något större

För malungsborna är Sonja Aldén ett välbekant ansikte, inte minst genom rollen som Brus Britta i Skinnarspelet. Det som började med ett teateruppdrag utvecklades så småningom till något betydligt större.

– Den rollen har kommit att betyda väldigt mycket för mig. Den har utmanat mig både mentalt och fysiskt och givit mig så mycket glädje, mod, erfarenhet, utveckling och en ännu större kärlek för teatern.

Men Skinnarspelet förde också med sig något hon kanske inte hade räknat med – en stark kärlek till Malung.

– Hela familjen blev förälskad i Malung, i människorna och atmosfären. Vi trivdes så bra där med våra nyfunna vänner. Tempot, lugnet, naturen, närheten till både skidbackar och strand.

Familjen skaffade så småningom ett eget hus i Malung, och det har blivit en plats att återvända till under hela året, inte bara under somrarna.

När Sonja är ledig från scenen är det framför allt det enkla livet som lockar.

– Bara vara. Gå promenader och umgås med vänner, laga mat och äta länge tillsammans. Det känns som att de livsnärande samtalen blir både djupare och längre här.

Arkivbild Sonja Aldén som Brus Britta Andersdotter i Skinnarspelet 2023.

Malung inspirerade till ett nytt liv

Kärleken till Malung har också fått oväntade följder. Sonja och hennes familj har bestämt sig för att lämna Stockholm och flytta till Värmland nästa år. Där har de köpt en gammal prostgård strax norr om Karlstad.

Och det är faktiskt till stor del livet i Malung som fått tankarna på en flytt att växa fram.

– En längtan efter det lugnet och en mjukare mentalitet som vi känner i Malung har drivit på den processen. Närheten till Karlstad där vi har familj och fler jobbmöjligheter var viktig när vi letade. Närheten till stugan i Malung är ett stort plus.

När familjen hittade den gamla gården föll alla bitar på plats.

– Det är en väldigt vacker och lugn plats och den liksom talade till oss allihop. Även barnen. De fann sig tillrätta direkt där och verkade känna sig så hemma, vilket blev en viktig och avgörande bit i pusslet.

Nu väntar ett nytt kapitel i familjens liv, med drömmar som sträcker sig långt utanför musikscenen.

– Vi ser det som ett livsäventyr och jag ser bland annat fram emot möjligheten att skaffa höns! Men även att nyttja den tillhörande ladan till något roligt och kreativt.

Förhoppningen är också att det lugnare livet ska ge mer utrymme för det egna musikskapandet.

– Jag längtar efter att skriva ny musik och tror att denna plats kommer att ge mig än mer inspiration!

Men innan flyttlasset går väntar alltså ett kärt återbesök i malungstrakten. Den här gången med julens melodier i Tyngsjö kyrka, där Sonja hoppas få bjuda publiken på en stund av värme, eftertanke och ljus i decembermörkret.

Arkivbild Sonja Aldén som Brus Britta Andersdotter i Skinnarspelet 2023.

Text och foto: Timea Hedlund där inget annat anges