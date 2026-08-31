Från oväntad landslagsplats till NM-silver

När telefonen ringde under SM förstod 16-åriga Alice Edvinsson Kareliusson från Malung först ingenting. En stund senare stod hon bakom ett tält och fick frågan hon inte alls hade väntat sig: Ville hon och Riddari ta en plats i det svenska landslaget?

Några månader senare stod ekipaget på prispallen med ett NM-silver.

– Jag trodde inte att de skulle ringa mig och erbjuda mig den platsen, säger Alice.

För 16-åriga Alice från Malung blev det första nordiska mästerskapet något långt utöver det vanliga. Men vägen dit började långt tidigare, hemma bland hästarna som funnits omkring henne så länge hon kan minnas.

Att det blev just islandshästar är ingen slump. Mamma har alltid ridit och Alice växte upp med hästarna omkring sig. Någon uttalad plan på en elitsatsning fanns däremot inte från början.

Det förändrades 2021.

– Jag åkte på ett SM-kval och råkade kvala in första gången.

Det oväntade kvalet gav mersmak. Då tävlade hon med Fleygur, som fortfarande finns kvar i familjen men numera främst rids hemma. Med tiden kom två nya tävlingskamrater in i bilden: Riddari och Vermir.

Det är med Riddari som Alice nått sina hittills största framgångar.

Riddari frá Hofi är född på Island och har även bott i Danmark och i Gävle innan han kom till Alice i Malung för fyra år sedan. I dag är han 19 år, erfaren och fortfarande full av energi när det verkligen gäller.

– På NM, när det är hejaklack och alla står runt omkring, då känner man verkligen att han tar i lite extra. Han tycker att det är så himla kul, säger Alice med stolthet i rösten.

För den som är ovan vid islandshästsporten finns en del nya begrepp att hålla reda på. Islandshästen är bland annat känd för tölten, den fyrtaktiga gångart som är speciell för rasen.

Alice och Riddari tävlar framför allt i Gæðingakeppni, GK. I Alices fyrgångsklass visas tölt, trav, skritt och galopp på en ovalbana. Ekipaget rider ett sammanhängande program och kan själv anpassa ordningen efter hästens styrkor.

– Ökad tölt är hans bästa gren. Han är bra på trav också. Långsam tölt är svårast, berättar Alice.

Samspelet mellan häst och ryttare är avgörande. Efter fyra år tillsammans känner Alice och Riddari varandra väl.

– Jag och Riddari känner varandra så bra. Bara jag tänker någonting vet han vad han ska göra.

För att nå mästerskap krävs resultat och Alice och Riddari har rest till tävlingar runt om i landet.

På de högsta nationella tävlingarna följer landslagets uttagningskommitté ekipagen. Efter årets Sport-SM kom så samtalet som Alice inte var beredd på. Hon fick gå undan bakom ett tält.

– Jag fattade ingenting.

Där fick hon veta att hon och Riddari erbjöds en plats i det svenska laget till NM. Beskedet fick inte offentliggöras direkt, bland annat skulle hästarna först genomgå veterinärbesiktning.

Sedan blev det verklighet. Alice skulle göra sitt första nordiska mästerskap.

Och debuten slutade med silver.

– Det var kul att vi fick göra så bra ifrån oss, säger hon stolt.

Bakom framgången ligger många timmars träning. Alice rider omkring fyra gånger i veckan och hästarna tränas dessutom i backar, med Equiband och på balansplattor.

Några gånger varje vår och höst åker Alice till borlängetrakten för att träna för Kristian Magnusson, som själv har erfarenhet från landslag och VM. Resten av arbetet sker hemma och mycket av träningen görs utomhus året runt.

Satsningen innebär också många mil på vägarna. Tävlingarna finns ofta kring Stockholm eller längre söderut och eftersom Alice ännu inte har körkort får mamma följa med.

– Mamma får vara chaufför.

Det är dessutom en kostsam sport. Hästar, resor, utrustning, skoning, träningar och tävlingsavgifter kostar. Bara anmälan till SM gick på över 4 000 kronor per häst.

Några stora prispengar väntar däremot inte.

– Det man kan vinna är typ en grimma, berättar Alice.

Landslagsryttarna kan få hjälp av sponsorer med exempelvis kläder och utrustning, men pengar att leva på handlar det inte om.

Trots NM-silvret är säsongen inte över. Den 3–6 september väntar SM i Gæðingakeppni i Norrköping, där Alice återigen rider Riddari.

De tävlar i GDT, tonårsklassen för ryttare mellan 14 och 17 år. Där visar ekipagen bland annat tölt, trav, skritt och galopp. I klassen är ett 40-tal ekipage anmälda.

Alice och Riddari ska dessutom starta i Gæðingatölt, där allt fokus ligger på tölten. Först visas långsam tölt, därefter byter ekipaget varv och visar tölt i valfritt tempo. Just den ökade tölten är en av Riddaris stora styrkor.

Målet i GDT?

– Att göra det bra. Final och medalj. Man siktar väl alltid på att vinna, säger hon med glimten i ögat.

Men efter framgången på NM finns ingen större press.

– Jag är så nöjd med NM och trodde inte att det skulle gå så bra. Så SM känns nästan som en bonus i år.

Blicken riktad framåt

Nästa år väntar VM, men där ser tävlingsprogrammet annorlunda ut. På sikt hoppas Alice kunna ta nästa steg tillsammans med sin andra tävlingshäst, tioårige Vermir, som förbereds för framtiden.

Riddari är samtidigt 19 år och Alice vet att de inte har hur många tävlingssäsonger som helst framför sig.

Först väntar SM. Sedan får framtiden visa hur många fler tävlingsvarv de får tillsammans.

– Man vet ju inte hur han är om två år. Nu ska vi bara hålla honom pigg och glad och frisk.

Text och foto: Timea Hedlund Tävlingsbilder: Privat