Lännviksrevyn till Revy-SM – dansnumret direkt till final

Lännviksrevyn är återigen klara för Revy-SM. I år går ensemblen vidare med fyra nummer och för första gången har de dessutom ett bidrag direkt i final.

Garderobsnumret rakt till final.

– Vi trodde inte att vi skulle gå vidare med alla fyra nummer som vi skickade in. Vi gick vidare med båda våra dansnummer och båda kvalificerade sig till final, säger Erik Karlsson.

Det handlar om dansnumret ”Garderobsrensning”, koreograferat av Alva Larsson, som tävlar i klassen dans & rytm. Uttagningen blev extra dramatisk. Lännviksrevyn deltog med två dansnummer som fick exakt lika många poäng av juryn. Revyn fick därför själva avgöra vilket nummer som skulle gå vidare.

Valet föll på ”Garderobsrensning”, som därmed belönades med en direktplats i finalen.

– Det var så klart inte helt lätt att välja, men vi fick gå på magkänsla, säger Erik.

Totalt skickades 15 dansnummer in till tävlingen, där endast ett gick direkt till final.

– Det är extra roligt att vi numera har två koreografer och att båda gör danser som kvalificerar sig till Revy-SM. Det här är femte året vi tävlar med dansnummer. Första gången var 2019, sedan blev det ett uppehåll under pandemin.

Utöver finalplatsen har Lännviksrevyn ytterligare tre nummer i semifinal:

”Dansbandsmysteriet” i den lokala klassen, ”Venjanskungen” i sång & musik-klassen och ”Frysboxn” i sketchklassen.

– Jag tror att vi har rätt så stora chanser att ta oss till final även med ”Frysboxn” och ”Dansbandsmysteriet”, säger Erik Karlsson.

– Vi har också med Venjansnumret, men det kan vara lite svårare att förstå om man inte har bakgrunden. Samtidigt är det kul att juryn tycker att våra nummer är bra även om de inte alltid förstår ämnet.

Semifinalerna avgör vilka bidrag som går vidare till finalföreställningen.

Så går uttagningen till

Uttagningen till Revy-SM sker genom att medlemsrevyerna skickar in sina bidrag som film. Numren bedöms därefter av en särskild uttagningsjury i varje tävlingsklass, bestående av andra revygrupper inom organisationen Lokalrevyer i Sverige (LIS).

Juryn, som lottas fram och inte själva tävlar i den aktuella klassen, tittar på bidragen och nominerar sina favoriter. Därefter fattar LIS styrelse det slutliga beslutet om vilka nummer som går vidare till semifinal och vilka som kvalificerar sig direkt till final.

– I år hade vi inget bidrag i monologklassen, så då fick vi vara med i juryn där, berättar Erik.

Full rulle – premiär i juni

För Lännviksrevyn väntar nu en intensiv sommar med både revypremiär och SM-förberedelser. Årets revy, med titeln Himmkokin, har premiär den 25 juni på Brånens festplats i Öje och spelas fram till den 5 juli.

– Det är full fart. Först ska vi fokusera på årets föreställning och sedan får vi ladda om och repetera in de nummer som ska tävla, upplyser Erik.

Tävlas i Borås i augusti

Årets Revy-SM arrangeras i Borås den 5–8 augusti 2026. Där samlas revygrupper från hela landet för att göra upp om SM-titlarna i flera olika klasser.

– Vi ska frakta ner en garderob, en frysbox och så hoppas vi att det finns ett hål i golvet på Borås Stadsteater som varken är för litet eller för stort. Det ska gå att krypa igenom, och vi är fyra som ska ner där, skrattar Erik.

– Det blir ett stort gäng som åker, eftersom hela ensemblen på scenen är med i sång och dansnumret Venjanskungen. Det känns extra roligt och spännande.

Text och foto: Timea Hedlund