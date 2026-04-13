Stöten satsar 120 miljoner – bygger ny 6-stolslift

Stöten i Sälen fortsätter att växa. Efter fjolårets investering på 75 miljoner kronor satsar skidorten ytterligare 120 miljoner i anläggningen – med en ny 6-stolslift på Skidtorget som största nyhet.

Den nya stolbanan blir en del av en större utveckling av Stötens västligaste skidområde, där även fler parkeringsplatser, ett nytt barnområde och servicefunktioner planeras. Satsningen väntas stå klar till nästa vintersäsong.

– Den nya stolbanan innebär ökad tillgänglighet, bättre komfort och ännu mer skidglädje för våra gäster, säger destinationschefen Tomas Berg.

Den kopplingsbara 6-stolsliften blir 1 100 meter lång och får en fallhöjd på 230 meter. Med en kapacitet på cirka 2 400 personer i timmen ska den bidra till bättre flöden i området, där trycket har ökat efter att den nya nedfarten Farfars fartvind öppnade förra säsongen.

Samtidigt byggs hela Skidtorget om till ett mer komplett skidområde med bland annat värmestuga, kafé och pulkabacke. Ett nytt barnområde planeras också i anslutning till Campingliften.

– Resultatet blir en jämnare belastning och en mer pålitlig skidupplevelse, även när vädret är utmanande, säger Tomas Berg.

När satsningen står klar kommer alla tre torg i Stöten att erbjuda skidåkning för både nybörjare och mer erfarna åkare – med direkt tillgång till stollift.

Utbyggnaden är en del av Stötens långsiktiga utvecklingsplan.

– Vi har många ambitiösa planer framåt och har redan påbörjat nästa etapp i vår masterplan, säger vd Johan Thorn.

Text och foto: Timea Hedlund