När Dalecarlia Music Awards arrangeras på Galaxen i Borlänge den 26 mars finns flera nomineringar med koppling till Malung-Sälens kommun.
Duon The Showlins, bestående av det gifta paret Emil Sjölin och Amanda Igelström Sjölin från Transtrand, är nominerade i kategorin Årets låt med singeln Fight for Love. De gör folkpop där stark stämsång och organiska arrangemang står i centrum. Under 2025 gjorde de stort avtryck i Sveriges Radios musiktävling P4 Nästa, där låten tog dem hela vägen till riksfinal och en andraplats. De inledde dessutom 2026 som utmanare på Svensktoppen.
Även Malungsduon Småtimmar finns med bland årets nomineringar. Bröderna Amadeus och Felix Hedlund, 22 respektive 20 år, är nominerade till Årets nykomling, ett pris som uppmärksammar nya och lovande artister i länet. De beskriver själva sin musik som vispop präglad av ungdomligt oförstånd, frihet och kärlek. Sin första spelning gjorde de på Äteriet i Borlänge där de fick chansen att stå på scenen som supportakt till barndomsidolen Martin Stenmarck – för många också känd som rösten bakom Blixten McQueen i den svenska versionen av filmen Bilar.
I kategorin Årets folkmusik finns dessutom albumet Hökperslåtar nominerat. På skivan medverkar bland andra riksspelmannen Kalle Almlöf med sitt virtousa fiolspel och den skönsjungande Maria Ähdel, som även bidrar med spel på piano och tramporgel.
Dalecarlia Music Awards uppmärksammar varje år musikskapare från hela Dalarna och delar ut priser i ett flertal kategorier.
Och de nominerade i kategorin Årets album är:
Legends – @sabatonofficial
Flyter Upp – @storavagenmusik
The Immortal – @inmourning
Moog på svenska – @sagorochswing
Rite of Dionysus – @arabrot
Och de nominerade i kategorin Årets artist är:
Viktor Norén @viktor_noren
Ronia @itsronia
Fia @thisisfiamusic
Malin Foxdal @malinfoxdal
Moonica Mac @moonicamac
Och de nominerade i kategorin Årets arrangör är:
Alive Festival @alivefestival.se
Magasinet @magasinetfalun
Mimfest @mimikryband@jubel.artistagency
Rökbacken @rokbacken
Skenstafestivalen @skenstafestivalen
Och de nominerade i kategorin Årets band är:
Andy and the Rockets @andyandtherockets
Bolaget @bolagetrecords
Korslagda @korslagda
Sabaton @sabatonofficial
Årabrot @arabrot
Och de nominerade i kategorin Årets folkmusik är:
BOOT @bootfolkmusik
Goodacre/Andersson @goodacre_andersson
Hökperslåtar
Sofia Sandén @sofia.sanden
Stora vägen @storavagenmusikx
Och de nominerade i kategorin Årets klassiska är:
Borlänge Orkesterförening @borlangeorkesterforening
Falu kammarkör @falukammarkor
Leif Åke Wiklund
Kulturbanken, Siljansnäs
Slummens överste, Musik i Ladan @musikiladan
Och de nominerade i kategorin Årets låt är:
The Showlins – Fight for Love @the_showlins
Sabaton – Templars @sabatonofficial
Viktor Norén – Solens alla änglar @viktor_noren
Skott – Moonlit @skottpeace
Ronia – Silver Heart @itsronia
Och de nominerade i kategorin Årets låtskrivare är:
Fia Forsström @fiaforsstrom
Ivan Kinell @ivankinell
Julia Bengtson @barabengtson
Lina Hansson @liwnaw
Litens Anton Nilsson @litens.nil
Och de nominerade i kategorin Årets nykomling är:
Ædel @aedelofficial
Occrasy @occrasy.band
Småtimmar @smatimmar
Hilma Phalén @hilmaphalen
Wasted Wizards @wasted_wizards_the_band
Och de nominerade i kategorin Årets producent är:
Agnes Hjalmarsson @agnes.hjalmarsson
Erik Mårtensson @blowoutprod
Ivan Kinell @ivankinell
Jonas Kjellgren @jonas_kjellgren
Skott @skottpeace
Och de nominerade i kategorin Årets musikvideo är:
In Mourning – North Star (Dronicon Films)
Korslagda – Game Over Klas Persson (Kristoffer Davidsson)
Killing Your Highness – Eyes on the Road ( 10 – 4 ) (Mattias Gordon, Killing Your Highness)
Årabrot – Of darkness and light (Corentin Schieb, Les Furtifs, Karin Park, Kjetil Nernes)
Sabaton – Hordes of Khan (Video Ink)
Och de nominerade i kategorin Årets liveupplevelse är:
Bolaget – Stora Torget, Falun
Chess in Concert – Dalhalla, Rättvik
Korslagda – Hotell Älvdalen
Viktor Norén – En hyllningskväll till Dalarna, Sammilsdalsgropen Leksand
The Tallest Man On Earth & Moonica Mac – Dalhalla, Rättvik
Text: Timea Hedlund