När Dalecarlia Music Awards arrangeras på Galaxen i Borlänge den 26 mars finns flera nomineringar med koppling till Malung-Sälens kommun.

Duon The Showlins, bestående av det gifta paret Emil Sjölin och Amanda Igelström Sjölin från Transtrand, är nominerade i kategorin Årets låt med singeln Fight for Love. De gör folkpop där stark stämsång och organiska arrangemang står i centrum. Under 2025 gjorde de stort avtryck i Sveriges Radios musiktävling P4 Nästa, där låten tog dem hela vägen till riksfinal och en andraplats. De inledde dessutom 2026 som utmanare på Svensktoppen.

Även Malungsduon Småtimmar finns med bland årets nomineringar. Bröderna Amadeus och Felix Hedlund, 22 respektive 20 år, är nominerade till Årets nykomling, ett pris som uppmärksammar nya och lovande artister i länet. De beskriver själva sin musik som vispop präglad av ungdomligt oförstånd, frihet och kärlek. Sin första spelning gjorde de på Äteriet i Borlänge där de fick chansen att stå på scenen som supportakt till barndomsidolen Martin Stenmarck – för många också känd som rösten bakom Blixten McQueen i den svenska versionen av filmen Bilar.

I kategorin Årets folkmusik finns dessutom albumet Hökperslåtar nominerat. På skivan medverkar bland andra riksspelmannen Kalle Almlöf med sitt virtousa fiolspel och den skönsjungande Maria Ähdel, som även bidrar med spel på piano och tramporgel.

Dalecarlia Music Awards uppmärksammar varje år musikskapare från hela Dalarna och delar ut priser i ett flertal kategorier.

Och de nominerade i kategorin Årets album är:

Legends – @sabatonofficial

Flyter Upp – @storavagenmusik

The Immortal – @inmourning

Moog på svenska – @sagorochswing

Rite of Dionysus – @arabrot

Och de nominerade i kategorin Årets artist är:

Viktor Norén @viktor_noren

Ronia @itsronia

Fia @thisisfiamusic

Malin Foxdal @malinfoxdal

Moonica Mac @moonicamac

Och de nominerade i kategorin Årets arrangör är:

Alive Festival @alivefestival.se

Magasinet @magasinetfalun

Mimfest @mimikryband@jubel.artistagency

Rökbacken @rokbacken

Skenstafestivalen @skenstafestivalen

Och de nominerade i kategorin Årets band är:

Andy and the Rockets @andyandtherockets

Bolaget @bolagetrecords

Korslagda @korslagda

Sabaton @sabatonofficial

Årabrot @arabrot

Och de nominerade i kategorin Årets folkmusik är:

BOOT @bootfolkmusik

Goodacre/Andersson @goodacre_andersson

Hökperslåtar

Sofia Sandén @sofia.sanden

Stora vägen @storavagenmusikx

Och de nominerade i kategorin Årets klassiska är:

Borlänge Orkesterförening @borlangeorkesterforening

Falu kammarkör @falukammarkor

Leif Åke Wiklund

Kulturbanken, Siljansnäs

Slummens överste, Musik i Ladan @musikiladan

Och de nominerade i kategorin Årets låt är:

The Showlins – Fight for Love @the_showlins

Sabaton – Templars @sabatonofficial

Viktor Norén – Solens alla änglar @viktor_noren

Skott – Moonlit @skottpeace

Ronia – Silver Heart @itsronia

Och de nominerade i kategorin Årets låtskrivare är:

Fia Forsström @fiaforsstrom

Ivan Kinell @ivankinell

Julia Bengtson @barabengtson

Lina Hansson @liwnaw

Litens Anton Nilsson @litens.nil

Och de nominerade i kategorin Årets nykomling är:

Ædel @aedelofficial

Occrasy @occrasy.band

Småtimmar @smatimmar

Hilma Phalén @hilmaphalen

Wasted Wizards @wasted_wizards_the_band

Och de nominerade i kategorin Årets producent är:

Agnes Hjalmarsson @agnes.hjalmarsson

Erik Mårtensson @blowoutprod

Ivan Kinell @ivankinell

Jonas Kjellgren @jonas_kjellgren

Skott @skottpeace

Och de nominerade i kategorin Årets musikvideo är:

In Mourning – North Star (Dronicon Films)

Korslagda – Game Over Klas Persson (Kristoffer Davidsson)

Killing Your Highness – Eyes on the Road ( 10 – 4 ) (Mattias Gordon, Killing Your Highness)

Årabrot – Of darkness and light (Corentin Schieb, Les Furtifs, Karin Park, Kjetil Nernes)

Sabaton – Hordes of Khan (Video Ink)

Och de nominerade i kategorin Årets liveupplevelse är:

Bolaget – Stora Torget, Falun

Chess in Concert – Dalhalla, Rättvik

Korslagda – Hotell Älvdalen

Viktor Norén – En hyllningskväll till Dalarna, Sammilsdalsgropen Leksand

The Tallest Man On Earth & Moonica Mac – Dalhalla, Rättvik

Text: Timea Hedlund Foto: Hökperslåtar och Småtimmar Timea Hedlund, The Showlins Malva Förste