Från Malungs ishall till U18-VM i Kanada

Från otaliga timmar i ishallen som barn, till TV-pucksguld och spel i U18-VM i Kanada. Hockeyn har varit en självklar del av Svea Nordqvist liv. Med inspiration från familjen, en stark lagkänsla och en vilja att hela tiden utvecklas har Svea steg för steg valt att satsa fullt ut på ishockeyn.

Malungsbladet fick en pratstund med Svea.

Svea har gått på flera sporter. Längdskidor, fotboll, handboll och dans.

– Att jag valde hockeyn beror nog på att pappa alltid har varit i ishallen och jag har även sett min bror hela tiden när han har spelat. Det hela började nog med att jag ville vara som dem. Jag har alltid tyckt om lagidrott och i slutändan var det hockeyn jag fastnade för, berättar hon.

Svea representerade Dalarna i TV-pucken första gången säsongen 2023 och fick mersmak.

– När jag var med och tog guld i TV-pucken så förstod jag verkligen att det var hockeyn jag ville satsa på. Jag insåg hur kul det är att vinna och jag ville jaga fler och fler mål, konstaterar hon.

Att gå på hockeygymnasium föll sig naturligt. Idag går Svea på hockeygymnasiet i Gävle där hon spelar i Brynäs juniordamlag och även provat på spel i deras seniordamlag.

– Hockeyn är inte alltid en dans på rosor, säger Svea och skrattar till. Ibland kommer det tuffa stunder när man flyttat hemifrån och ska klara sig själv. Allt som tidigare har varit serverat hemma måste man nu klara själv och man ska även klara av skolan samtidigt som man ska ge allt på isen.

I januari fick Svea äran att representera Sveriges landslag på U18-VM i Kanada.

–När samtalet kom från tränaren var jag nästan i chocktillstånd. Jag tror inte att det går att ta in på en gång.

Dagarna i Kanada bestod mestadels av träning, match, sömn och mat. Första matchen var mot Ungern.

– Känslorna innan matchen var så klart nervösa men jag var även taggad på att gå ut på isen med Sveriges bästa hockeyspelare i min årskull. Den matchen vann vi med 4-1, berättar hon med ett leende.

I matchen mot Slovakien vann Sverige och Svea fick mottaga priset som matchens “mest värdefulla spelare”.

– Det var helt overkligt men samtidigt skönt, som ett kvitto på att man gjort något bra. Det var oerhört kul att få ta emot priset, minns hon med stolthet och fortsätter.

– Första perioden var verkligen inte den bästa. Det var en jämn och nervös period. Men under matchen så kom vi in mer och mer i spelet och vann till slut med 7-2. Vi tog oss till semifinal där vi tyvärr förlorade mot USA.

Om Svea får peka ut några lärdomar under turneringen så tycker hon att få möta andra nationer med andra spelsätt var en utmaning men också en lärdom.

– Tempot var mycket högre och man lärde sig därför hänga med lite bättre för varje minut som gick.

Att ha spelat i ett ”pojklag” under sin uppväxt ser hon som ren bonus och kan sakna det tuffa spelet och det höga tempot.

– Det är bra att ha mött och tränat mot större och starkare killar. I tjejhockey får man dessutom inte tacklas som i killhockey.

Inför framtiden vill hon fortsätta prestera på topp.

– Mitt mål med ishockeyn är att ta mig till junior VM även nästa säsong och sedan har jag såklart siktet inställt på senior VM, berättar Svea drömmande om framtiden.

Hon berättar att Elin Lundberg, en annan malungstjej som spelat i olika landslagssammanhang, har varit en viktig förebild för henne. Nu får hon själv vara en förebild för de yngre tjejer med drömmar om en idrottskarriär.

– Det viktigaste tipset jag skulle vilja ge andra tjejer som spelar hockey är att fortsätta kämpa och lägga i en till växel när det kommer tuffare perioder. Men man ska också komma ihåg att man spelar för att det är kul och inte för att någon annan tycker att man ska göra det, säger hon med eftertryck.

Text: Vidar Gråbo Wigander, Apl elev under handledning av Timea Hedlund Foto: Privat