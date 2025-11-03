Skratt, damm och studsande cyklar fyller luften intill Skinnarloppsspåret. På den nybyggda cykelbanan testar barn och ungdomar sina gränser – och hoppen, de är dagens stora höjdpunkt.

Cykelklubbens satsning på en bana med gupp och hopp för barn och ungdomar har blivit en succé. Efter skolan samlas man här, testar sina gränser och hejar på varandra. En och annan vurpa blir det förstås, men oftast slutar det med ett skratt.

Entusiastiska barn som vill slipa på sina hopp.

–Det är cykelbanan som gäller efter skolan, om vi inte har något annat inplanerat! säger ungdomarna i mun på varandra. – Och roligast, det är hoppen!

Hoppen är roligast.

De skrattar och turas om att förklara:

– Nej, det är inte svårt att hoppa, säger Agnes Elovsson. – Men det är lite läskigt ibland, man har ju vurpat någon gång.

– Man ser om man ligger lite snett i luften, fyller Harald Harkman i. Då gäller det att hålla tungan rätt i mun.

– Jag flög rakt ut vid ett hopp och fick styret i bröstet – men det gick bra! ropar Melvin Brandt och skrattar.

De unga cyklisterna berättar att de lär sig genom att titta på varandra, inte på YouTube.

– Man får testa sig fram, börja smått och sen utveckla, säger Emil Wärman.

Tjejerna är minskt lika taggade som grabbarna.

Efter en stund ansluter fler ungdomar. Det är mest pojkar, men även några flickor dyker upp. Stämningen är varm och hjälpsam – om någon ramlar, kommer de andra snabbt till undsättning. Intill ungdomsbanan finns dessutom en mindre bana för de allra minsta.

– Den är inte riktigt klart än. Tanken är att vi ska sätta ut några bord och bänkar så att man kan fika här, berättar Fredrik Wärman, ordförande i cykelklubben.

Cykelklubbens ordförande Fredrik Wärman är mycket nöjd över att cykelbanan är så populär.

Projektet är resultatet av flera års ideellt arbete och envishet.

– Vi har hållit på länge och sparat pengar. Vi hade svårt att få till barnträning, så vi bestämde oss för att skapa något som lockar till spontanidrott och rörelse, säger Fredrik.

– Banan är egentligen inte ens färdig, vi har inte gått ut med den än – men barnen har redan hittat hit!

Projektet har möjliggjorts av lokala sponsorer med stöd av Malung-Sälens kommun och Riksidrottsförbundet. Kommunen har dessutom upplåtit mark för ändamålet.

– Till 2026 har vi för avsikt att dra igång ungdomsträningen och ser fram emot intresseanmälningar, tillägger Fredrik.

Harry och cykelkompisen Alfons är glada över att slippa åka till Vansbro för att cykla.

– Hoppen är roligast – och att svänga på styret i luften! säger Harry Pedersen med ett stort leende. – Men det gäller att landa rakt!

Även vuxna i bygden gläder sig åt cykelbanan.

– Vi har åkt ner till Vansbro för att barnen ska kunna cykla där, berättar Harrys farmor Lena Mångs. – Det finns säkert många farmödrar och mormödrar som ställer upp ideellt här också, bara för att barnen ska få cykla.

Text och foto: Timea Hedlund