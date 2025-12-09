Vardagslyx i Malungs Simhall

Den nybyggda simhallen i Malung rymmer inte bara bassänger och motionsbanor, utan också en stillsam, minimalistisk värld av värme och ljus – en plats där tiden saktar in och vardagen stannar utanför.

Här inne är allt avskalat och lugnt. Rena linjer, mjukt ljus, en stilla värme som får kroppen att slappna av redan i dörren. Längs ena sidan ligger loungen med bekväma fåtöljer och vilstolar – en plats att vila mellan bad och bastu.

I den stora champangepoolen stiger små bubblor långsamt mot ytan. Vattnet håller 36 grader och omsluter kroppen med ett mjukt, konstant brus. Efteråt väntar den kalla isvaken, placerad mellan bastun och poolen.

– Det känns i hela kroppen direkt, berättar William Vikström. – Det sticker till först, sen kommer värmen som en våg inifrån. Blodcirkulationen sätter fart och man känner sig liksom pigg och klar i huvudet. När man går tillbaka in i värmen igen blir det nästan som ett lyckorus.

När dörren till Aufguss-bastun öppnas sveper värmen emot en. Bastuvärden häller vatten blandat med eteriska oljor över stenarna, och med ett bestämt svep av handduken skickas den heta luften ut i rummet.

– Det är en hel upplevelse, säger William. – Doft, ljud, känsla – allt hänger ihop. På vintern kör vi kanel och kardemumma, men ibland tar vi in sommaren med blommiga dofter och musik av Ted Gärdestad.

Ute på terrassen väntar den runda bubbelpoolen, varm och rykande även när snön faller. Här sitter man inbäddad i ånga och ser elljusspåret ringla förbi nedanför.

– Under Skinnarloppet har man första parkett, säger William. – Folk brukar sitta här med något kallt i glaset och heja på skidåkarna. Det är riktigt uppskattat.

Baren fungerar som både hjärta och reception i spat. Här serveras öl, vin, cider, bubbel och alkoholfria alternativ tillsammans med lättare rätter och tilltugg. Den som vill äta något mer beställer i förväg, men spontana snacks går alltid att ordna.

Relaxen går också att abonnera kvällstid, upp till fyra timmar efter ordinarie öppettider – perfekt för mindre sällskap som vill fira något eller bara få en kväll för sig själva. På söndagar är det familjedag, och då fylls rummet av glada röster, små steg över kaklet och ånga som ligger tät över vattnet.

– Jag tror folk blir lite förvånade, säger William med ett leende. – Man tänker inte att man ska hitta vardagslyx i en simhall i Malung. Men det är kanske just därför man kommer tillbaka.

Text och foto: Timea Hedlund