När Malungssonen August Lissel, 19, fick beskedet om sitt första rookiekontrakt med Leksands IF gick en barndomsdröm i uppfyllelse. Kontraktet gäller säsongen 2026/27 och innebär att han nu är en del av klubbens A-trupp på riktigt.

Drömmen började ta form redan när han flyttade till Leksand för gymnasiet. Där fick han spela i juniorlaget och insåg att vägen mot A-laget faktiskt kunde bli verklighet.

– Det är en dröm jag haft ända sen jag var liten. Speciellt efter att jag flyttade hit till gymnasiet, säger han.

Forwarden har redan gjort flera matcher i SHL och passerat gränsen på 100 spelade minuter i högsta ligan. Nu är det alltså klart att han blir en del av Leksands A-trupp på riktigt.

– Rent praktiskt är det ingen skillnad, men det känns stort att nu officiellt ingå i A-laget från start, säger August.

Träning, matcher och mycket mat

En vanlig dag börjar redan vid halv åtta. Efter frukost bär det av till hallen för möte, fys- och ispass.

– Vi brukar gå på is vid elva. Sen blir det gym igen, återhämtning och mat. Jag äter väl fem gånger om dagen – frukost, två luncher, middag och kvällsmål, säger han med ett skratt.

När han inte är på isen handlar fritiden mest om att vila upp sig.

– Det blir mycket vila, kolla på tv och spela tv-spel. Det är väl typ det jag gör vid sidan av hockeyn, säger han.

Från Malung till Leksand

Sedan flytten till Leksand har hockeyn blivit hela hans vardag.

– Lärarna i skolan var bra, de förstod att man kunde vara trött ibland. De tog hand om oss, så det var inga problem.

Nu har han hockey som jobb – något som fortfarande känns stort.

– Det är verkligen en dröm som gått i uppfyllelse. Leksand har alltid varit prio ett.

”Man kan inte vara bäst varje dag”

Motgångar hör till, men August försöker hålla huvudet kallt.

– Vissa dagar går det sämre, men det är fortfarande roligt. Man kan inte vara som bäst 52 matcher om året. Det gäller att göra jobbet ändå och komma igen.

Att få möta sin idol Nicklas Bäckström i Brynäs beskriver han som en häftig upplevelse – även om matchen slutade med förlust.

– Det kändes tungt att förlora. Oavsett vilket lag eller spelare man möter vill man alltid vinna, säger han.

Stöd från laget och ledningen

Hos Leksand trivs han både på och utanför isen.

– De är jätteschysta här uppe. Vi är många juniorer i år och har kul tillsammans även utanför isen.

Och i klubbledningen finns ett stort förtroende för den unge forwarden. I pressmeddelandet säger general manager Thomas Johansson:

“August besitter ett väldigt fint spelsinne, bra storlek och påminner om en klassiskt klok svensk center. Vi tror väldigt mycket på August och det ska bli spännande att följa hans utveckling framöver.”

Orden betyder väldigt mycket för August.

– Såklart jätteroligt och hedrande att få höra det från honom. Det sporrar verkligen, säger han.

Framtiden och rådet till de yngre

Framåt vill han slå sig in på heltid i A-laget och fortsätta utvecklas.

– Jag hoppas tränarna har fortsatt förtroende, så ska jag göra mitt bästa varje dag.

Till unga spelare hemma i Malung har han ett enkelt råd:

– Lägg ner tid, men se till att ha roligt också. Det måste inte vara seriöst jämt – åk på allmänhetens åkning och lattja runt med kompisar. Det är så man lär sig älska hockeyn.

Text: Timea Hedlund Foto: Chris Halweka