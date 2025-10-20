Idas sommarvisa i indisk tappning

När jag kliver in på Orrmyrgården en solig höstdag möts jag av färger som nästan dansar i kapp med höstlöven utanför. En grupp musiker och en dansare från Indien, klädda i färggranna saris och traditionella dräkter, förbereder scenen för dagens föreställning.

– Seniorerna är en av våra prioriterade målgrupper, och det är viktigt att de får tillgång till professionell kultur även när hälsan tryter och möjligheterna att resa har minskat, berättar Helen Rabnor, kultursekreterare i Malung-Sälens kommun.

Kultursekreteraren Helen Rabnor hälsar alla välkomna.

Stämningsfull konsert

I samarbete med Kultur i Dalarna arrangeras olika kulturaktiviteter ungefär en gång i kvartalet. Den här gången gästades, förutom Orrmyrgården, även Malungs vårdhem, Bomparbacken och Skålmogården.

De tre musikerna bjöd på en stämningsfull indisk konsert med inslag av dans. Seniorerna fick njuta av Shantala Subramanyam på bambuflöjt och sång, Anirudha Bhat på mirdangam och kunnakol samt Bhagya Lakshmi på mungiga.

Mirdangam är ett sydindiskt, dubbelhuvat slaginstrument tillverkat av trä med skinn spänt över ändarna. Den ena sidan är stämbar och anpassas efter grundtonen – en ton som ligger som en röd tråd genom hela konserten. Även Shantalas bambuflöjter är stämda efter grundtonen, men till skillnad från många andra flöjter saknar de metallinslag, vilket ger dem ett varmt, organiskt sound.

Förutom musikstycket ragan, ett melodiskt ramverk för improvisation och dialog mellan instrumenten, förgylldes stunden av dans. Den skickliga Preeti Mahenthran visade flera olika dansformer, där varje steg ackompanjerades av ett mjukt klingande ljud från små metallbjällror, ghungroo, fästa runt hennes fotleder.

Uttrycksfulla danser

En dans var en hyllning till guden Ganesha. Genom rörelser som symboliserade elefantens långa snabel och stora mage gestaltades gudens karaktär. I nästa nummer låg fokus på rytm, koordination och samspelet mellan fötter, händer och ben, medan ansiktsuttrycken fick träda tillbaka.

Därefter följde en glad och uttrycksfull dans om den hinduiska guden Krishna, känd för sitt flöjtspel och sin kärlek till alla levande varelser. Här fick ögon, händer och nackrörelser tala i musikens rytm.

Uppskattat besök

Som avslutning framförde gruppen en vacker tolkning av Idas sommarvisa, där texten låg till grund för en varm och mjuk koreografi.

Besöket på Orrmyrgården blev mycket uppskattat, både av seniorerna och personalen.

– Det var väldigt roligt när de kom igång. Det här vill vi ha mer av, konstaterade en lyrisk Tore Lispa efter konserten.

Text och foto: Timea Hedlund